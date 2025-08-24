Zahraničí

Češka žijící 25 let v Japonsku: Nepůjdu volit. Česku už nic nedávám, nechci zasahovat

Viet Tran Viet Tran
před 4 hodinami
Žije v Japonsku čtvrt století, na podzim nepůjde volit a nic na tom nemění ani zavedení korespondenční volby. Podnikatelka Blanka Kobayashi sleduje podzimní boj o sněmovnu už jen jako vzdálená pozorovatelka. "Nemám právo mluvit do voleb, když v Česku nežiju, neplatím daně a nepřispívám do systému. Proč zasahovat do dění v zemi, které nic nedávám?" přiblížila svůj pohled v rozhovoru pro Aktuálně.
Začnu stručně: budete letos volit?

Tak já taky stručně: Ne, nebudu.

Předpokládám, že ani možnost korespondenční volby nezmění váš názor.

Nezmění. V Japonsku žiji s malou přestávkou už 25 let a nemyslím si, že bych měla lidem, kteří v Česku žijí, právo jim do dění mluvit a zasahovat.

S Českem už tedy žádnou vazbu nemáte? Pokud si odmyslím návštěvu příbuzných.

Kromě pár týdnů v létě se v Česku nepohybuji. Mé dítě tam nechodí do školy, neplatím tam daně - kromě daně z nemovitosti. Nepracuji tam, tudíž nepřispívám do systému. Proč tedy někomu vnucovat svůj názor a zasahovat do dění v zemi, které jinak nic nedávám?

Čili se už necítíte být součásti české společnosti?

Cítím se pořád jako Češka, hrdá Češka, ale prostě si nemyslím, že lidé, kteří ničím nepřispívají zemi a její ekonomické činnosti a jezdí jen "na prázdniny", by do toho měli mluvit.

Co se týče české politiky, tak jste už jen vzdálenou pozorovatelkou?

Do české politiky už nezasahuji vůbec, protože v Japonsku se mi úplně obrátily hodnoty a pohled na život, který je s Českem hodně neslučitelný, takže to nemůžu aplikovat na systém u vás. Tak se jen dívám, poslouchám a kroutím hlavou.

Blanka Kobayashi, podnikatelka, Japonsko, Češka

Blanka Kobayashi

Češka žijící v Japonsku již 25 let. Podnikatelka, filantropistka a majitelka ARK Reform Ltd, bilingualní renovační společnosti v Tokyu. Též působí jako marketingová ředitelka v Kobayashi Group Japan, holdingové společnosti spojující trhy v Japonsku, Africe a Evropě. Mimo jiné stojí za neziskovou organizací Nagareyama L.E.A.D. podporující vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti, podnikání a osobního rozvoje, a je podepsaná pod publikací The Beginners Guide to Financial Freedom.

Co by podle vás muselo české politické prostředí nabídnout, aby vás znovu motivovalo k účasti na volbách?

Tohle pro mě není o českém politickém prostředí, ale o mém životním stylu. Pokud bych se měla v plánu do Česka vrátit nebo si myslela, že se tam vrátí můj syn, ať už studovat, nebo žít, tak bych se možná zapojila.

Jak vnímáte argument, že hlas krajanů může ovlivnit výsledky v Česku, i když sami dlouhodobě nežijí jeho každodenní realitu?

Myslím si, že to zase tolik neovlivní, spousta krajanů volit nepůjde. Aspoň doufám, že si spousta lidí uvědomí, že na to asi nemáme zas takové právo, pokud jsme mimo fakt dlouho.

A naše názory lidi v Česku moc neovlivní, protože na nás spíš koukají, odkud jsme spadli, a vidí, že naše realita je fakt jiná.

 
