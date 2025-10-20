Byl vřelý, vyslechl nás. Papež Lev XIV. poprvé přijal oběti sexuálních útoků v církvi

Vatikán uvedl, že hlava katolické církve v pondělí přijala členy organizace Ending Clergy Abuse. Podle agentur je to vůbec poprvé, co Vatikán informoval o takovém setkání mezi současným papežem, který je ve funkci od května, a oběťmi sexuálního násilí v prostředí v katolické církve.
"Papež Lev byl velmi vřelý, vyslechl nás," řekla Gemma Hickeyová, oběť sexuálního násilí, která se schůzky zúčastnila. "Odcházela jsem s nadějí," uvedla další oběť Janet Agutiová. Zástupci organizace řekli, že papeže požádali, aby prosazoval politiku nulové tolerance k církevním představitelům, kteří se dopustili sexuálního napadení.
Minulý týden vatikánská komise vydala svou druhou výroční zprávu o tom, jak katolická církev přistupuje k případům sexuálního napadení. Zpráva poukázala na přetrvávající nedostatky v přístupu k obětem i pachatelům.
Současný papež pochází ze Spojených států, kde katolická církev čelila mnohým případům sexuálního napadení. Když byl nynější papež biskupem v Peru, tak se Robert Prevost s oběťmi sexuálního násilí rovněž setkal. Jeho předchůdce papež František označoval tyto případy za hanbu pro katolickou církev.