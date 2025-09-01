Zahraničí

Británie pozastaví žádosti uprchlíků o přicestování rodinných příslušníků

před 1 hodinou
Britská vláda v pondělí oznámila, že pozastaví žádosti registrovaných uprchlíků o přicestování jejich rodinných příslušníků do Británie. Udělá to podle ministryně vnitra Yvette Cooperové proto, aby měla čas zpřísnit pravidla. Jedná se o nejnovější pokus zmenšit počet příchozích do Spojeného království.
Britský premiér Keir Starmer.
Britský premiér Keir Starmer. | Foto: Reuters

Vláda premiéra Keira Starmera čelí rostoucímu tlaku, aby snížila počet žadatelů o azyl, kteří do Británie připlouvají na malých člunech z Francie. V posledních týdnech se pravidelně konají demonstrace před britskými hotely, do nichž jsou umísťováni žadatelé o azyl.

Ministryně vnitra v pondělí parlamentu sdělila, že stále více uprchlíků žádá, aby do země mohli přicestovat jejich rodinní příslušníci, což zvyšuje tlak na dostupnost bydlení v celé Británii. A uvedla, že systém pozastaví, zatímco vláda bude usilovat o zpřísnění pravidel.

"Systém musí být spravován na základě spravedlivých a řádně prosazovaných pravidel, nikoli při chaosu a vykořisťování ze strany zločineckých převaděčských gangů," řekla Cooperová. Zároveň prohlásila, že migrační trasy často ovládají převaděči, kteří od lidí vybírají vysoké částky za nebezpečnou cestu po moři.

Britská labouristická vláda, která je kritizovaná, že její postup v otázkách migrace je příliš pomalý, tvrdí, že řeší problém zanechaný předchozími konzervativními vládami. Nyní se snaží urychlit vyřizování žádostí o azyl a sjednávat dohody s jinými zeměmi o navracení migrantů.

Podle současného systému azylant, kterému bylo v Británii uděleno povolení k pobytu na dobu neurčitou, může do země přivést své děti mladší 18 let a svého partnera, pokud prokáže, že jejich vztah trvá alespoň dva roky.

Podle statistiky z minulého týdne letos dosud přes Lamanšský průliv do Británie připlulo přes 28 tisíc migrantů, což je o 46 procent více než za stejné období loni. Za celý loňský rok připlulo ve člunech 37 tisíc lidí. Většinou šlo o migranty z Afghánistánu, Sýrie, Íránu, Vietnamu a Eritreje. Jejich celkový počet se oproti roku 2023 zvýšil o čtvrtinu.

V Británii se v posledních týdnech pravidelně konají protesty před hotely, do nichž jsou umísťováni žadatelé o azyl. Tyto akce částečně vyvolaly obavy o bezpečnost poté, co byli někteří migranti obviněni ze sexuálního napadení.

Nespokojenost veřejnosti přinesla protiimigrační opoziční straně Reform UK vedené zastáncem brexitu Nigelem Faragem náskok v průzkumech veřejného mínění, což vládu přimělo k dalším krokům. Minulý týden Farage oznámil, že chce v případě úspěchu v příštích volbách deportovat až 600 tisíc žadatelů o azyl a vyčlenit dvě miliardy liber (56 miliard korun) na dohody se zeměmi, které by migranty přijímaly.

 
Další zprávy