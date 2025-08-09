Asi netušili, co stvoří. Před Putinem Rusko ovládala dnes už zapomenutá skupina lidí

Zvláštní zpravodaj opozičního serveru Meduza, Andrej Percev, popsal, jak se ruští političtí poradci změnili z lidí, kteří rozhodují o budoucnosti země, v někoho, kdo bojuje s vlastní bezvýznamností. Percev připomněl Gleba Pavlovského, který se rád chlubil, že jeho Fond efektivní politiky prosadil kohokoli. "Jmenujte mrtvého muže, postavíme strukturu, zapojíme ho do ní a on bude zvolen," řekl kdysi v rozhovoru pro Meduzu.
Tento politický stratég, který zemřel v roce 2023, spoluvytvořil obraz Vladimira Putina jako zpravodajského důstojníka sovětského typu. Tedy identitu, která pomohla Putinovi k jeho prvnímu prezidentskému vítězství. Pavlovského nadace pomáhala také utvářet kampaň Jednotného Ruska, první ruské skutečné strany moci.
V té době byli političtí poradci v Rusku všemocní. Dokázali měnit mocenské struktury na regionální i celostátní úrovni, manipulovat s voliči, ovlivňovat elity a vydělávat na tom. O čtvrtstoletí později Sergej Kirijenko, současný vlivný zástupce šéfa prezidentské administrativy, přeškoluje politické poradce na "sociální architekty" a prohlašuje, že tato profese v podobě, v jaké kdysi existovala, je v Rusku fakticky mrtvá. Strůjci Putinova úspěchu tehdy asi netušili, že právě současný ruský prezident bude stát u faktického zániku jejich řemesla.
Kreml totiž po Putinově zvolení začal význam politických poradců postupně snižovat tím, že ovlivňoval, omezoval, kontroloval a manipuloval volby na všech úrovních. "Vláda tehdy dala jasně najevo, že skutečná konkurence na federální úrovni skončila. Každý, kdo by se jí pokusil odporovat, by byl převálcován," řekl Percevovi jeden z jeho zdrojů z kruhu bývalých politických poradců.
Těžký zásah přišel se zrušením voleb gubernátorů. V září 2004, jen několik týdnů po obléhání beslanské školy, je Putin zrušil. Krok odůvodnil jako nezbytnou reakci na teroristickou hrozbu. Všichni konzultanti, s nimiž Meduza hovořila, se shodli: gubernátorské volby byly nejnáročnější, nejkreativnější - a nejlukrativnější.
Velcí hráči se přeorientovali na firemní PR nebo se zaměřili na zahraničí. "Existuje jednoduché pravidlo: ‚Když kůň chcípne, sesedněte z něj‘," řekl Percevovi jeden z bývalých zkušených politických stratégů. Federální a regionální elity se novým pravidlům rychle přizpůsobily. "Proč utrácet ve velkém? Pokud vyhrajete jako opozice, zavřou vás do vězení. Skutečná konkurence se stala vzácnou," popsal bývalý stratég.
Od roku 2016, kdy Kirijenko zcela ovládl domácí politiku Kremlu, z Ruska téměř zmizela skutečná politická konkurence. Jeho tým zaváděl praktiky podnikového řízení. Metody, které předtím používal v Rosatomu, státní korporaci pro atomovou energii, kterou vedl v letech 2005 až 2016.
Jednou z nich byla tzv. mobilizace podniků během voleb. Jednalo se o doplněk k existujícím nástrojům, jako je například přímé falšování voleb. Kreml požadoval, aby velké státní a soukromé společnosti sestavily databáze zaměstnanců, které sloužily ke sledování voličů a zvýšení volební účasti.
Politické konzultanty nyní nazývají sociálními architekty. Mají většinou za úkol organizovat oslavy výročí měst nebo výlety pro seniory. Či přímo sloužit vládnoucí moci.
"Trh degradoval v důsledku absence politické soutěže. Postavte jednoho z našich [špičkových stratégů] vedle průměrného amerického konzultanta, který se účastnil skutečných voleb, ten náš prohraje na celé čáře," dodal pro Meduzu bývalý ruský politický poradce.