Bojoval za Rusko, teď zachraňuje Ukrajince. Příběh zajatého Čecha pokračuje

"Jmenuji se Jakub Jurčaga, jsem voják nebo spíš bojovník Ruského dobrovolnického korpusu. Sloužím jako bojový medik, zdravotník," říká muž v úvodu videa, které s ním natočili lidé z Filantrop Group, kteří podle svých slov jednotku dlouhodobě podporují a rozhovor označují za "velmi autentický a bez přípravy".
Jurčaga v něm popisuje cestu, jak se do bojové skupiny dostal. "V Rusku jsem nastoupil do armády, po příkazu Vladimira Vladimira (odkazuje zřejmě na prezidenta Vladimira Vladimiroviče Putina - pozn. red.)," popisuje s tím, že tam sloužil také jako medik.
Když ale Jurčagu vyslali do útoku, při němž byl zajat, rozhodl se, že chce "odčinit" to, že proti Ukrajině bojoval. A začal bojovat proti Rusům za ni. Ve videu také popisuje ruskou propagandu či materiálně-lékařskou pomoc z Česka.
Ruský dobrovolnický korpus je kontroverzní ruská polovojenská organizace, která podle svého zakladatele Denise Kapustina bojuje proti Putinovi za Ukrajinu. Kapustina ovšem média označují za krajně pravicového až neonacistu, o členech skupiny pak například Deutsche Welle hovoří jako o lidech s bojovými zkušenostmi, kriminálním a extremistickým zázemím.
O Jurčagově případu Aktuálně.cz informovalo na konci května, kdy se objevil v rozhovoru s ukrajinským novinářem Dmytrem Karpenkem a kde tvrdil, že byl vždycky proti válce a na frontu se dostal omylem, navíc po tlaku své ruské manželky. Podle zjištění Aktuálně.cz ale lhal, na sociálních sítích popíral masakr v Buči a ve zničeném a Rusy okupovaném Mariupolu se podle něj žije lépe. Kvůli svým postojům musel rovněž odejít ze Sokola.
"Od začátku měl hodně proruské názory, tvrdil, že v Rusku je všechno lepší, po začátku války hodně nadával na Ukrajince a podobně," uvedl tehdy jeden z jeho bývalých kolegů ze závodů psích spřežení Kryštof Spilka. Obratu, který předvedl ve zmíněném videu, moc nevěří.
Válka na Ukrajině a Jurčagova vyjádření na sociálních sítích na toto téma vedly k vyhroceným vztahům s lidmi z jeho okolí. Pod nyní smazanými příspěvky ovšem bylo možné najít desítky až stovky komentářů z profilu Jurčagovy ženy, které hájí ruskou invazi.
Podle zdrojů z Jurčagova okolí, s nimiž redaktor Aktuálně.cz mluvil, skrze profil své manželky komunikoval právě i Jakub Jurčaga. Kvůli svým názorům navíc v roce 2022 skončil i v Sokolu, pod nějž spadal jeho klub canicrossu (kynologický sport se psy). "Členství bylo ukončeno nakonec po vzájemné, byť vyhrocené dohodě," řekla redakci současná místostarostka organizace Kamila Šrolerová.
Redakce v květnu oslovila i jeho příbuzné, včetně matky a bratra. Nikdo z nich však nereagoval. Matka potvrdit, či vyvrátit jakékoliv informace o synovi odmítla. "Nebudu se k tomu vyjadřovat a končím," řekla reportérovi Aktuálně.cz, než po několika vteřinách hovoru zavěsila.