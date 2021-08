Od pandemie jsme neviděli rodiče. Zákaz cest do USA nám bere život, stěžují si Češi

Milena Lakomá a její americký přítel Edward Bridwell jsou spolu tři roky, žijí v Praze a chtějí se vzít. Mladá Češka by také ráda viděla jeho příbuzné, které v USA potkala jen jednou. "V únoru 2020 jsme koupili letenky, ale přišla pandemie," vzpomíná. Spojené státy tehdy zavřely své hranice pro většinu obyvatel Evropy. A prezident Joe Biden zatím navzdory naléhání z Bruselu zákaz neodvolal.

"Následovaly měsíce a měsíce čekání, jestli Amerika hranice pro lidi z schengenského prostoru otevře. Nevidět rodiče dva roky - a pro rodiče nevidět syna - je samozřejmě hrozně těžké. Pro mě to taky není jednoduché, vždyť je to moje budoucí rodina," vypráví Lakomá.

Zákaz vstupu pro všechny cestující z Číny, Íránu, Spojeného království, Irska, Brazílie, Jihoafrické republiky a Indie zavedl ještě bývalý americký prezident Donald Trump v prvních týdnech globální pandemie koronaviru. Od té doby, co ho v úřadu letos v létě vystřídal demokrat Joe Biden, si evropští představitelé pochvalují zlepšení vzájemných vtahů. Má to ale jednu výjimku: Prezident USA zatím odmítá přistoupit na uvolnění cestovních omezení, jako to EU udělala pro Američany už v červnu. Lidé pobývající v 26 státech Schengenu tak mají vstup na americké území nadále zapovězený.

"Ten zákaz nám bere vzpomínky, vztahy, události, které jsou pro každou rodinu tolik důležité… doslova nám bere život," stýská si také Věra Villepigue. Do USA se provdala, její matka ale žije v Česku. "Rozhodli jsme se, že ji pošleme na 14 dní do Mexika," popisuje rodinné trable.

Zákaz se totiž neřídí občanstvím, ale místem pobytu, a to dva týdny před cestou do USA. Objevují se proto případy, kdy lidé zamíří nejprve právě do Mexika nebo i do Chorvatska, které není součástí schengenského prostoru, a po 14 dnech odtud pokračují do Spojených států. "Rozhodli jsme se, že se s mamkou setkáme v Mexiku a pak s námi přiletí do USA. Bohužel manžel a dcera dostali covid, a můj muž tak musel v Mexiku zůstat o dva týdny déle sám," vysvětluje Villepigue.

Výjimku z amerického pravidla mají studenti, akademici, novináři, lidé cestující za prací a manželky či manželé občanů USA nebo jejich děti. Všichni si musí na americkém velvyslanectví požádat o příslušné vízum. Jiní příbuzní nebo nesezdané páry mají smůlu. "S přítelem se vzít chceme, ale ne uprostřed pandemie a ne kvůli politice. Jelikož ale nemáme na náš vztah papír, teď nemůžu vidět jeho rodinu," stěžuje si Milena Lakomá.

Nerovné podmínky

Američané přitom do většiny členských zemí EU mohou přicestovat bez speciálního důvodu už od června, s testem sem smí i neočkovaní lidé. Washington ale na konci července - navzdory naléhání šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové i německé kancléřky Angely Merkelové, která byla krátce předtím na oficiální návštěvě u prezidenta Bidena - cestovní zákaz naopak prodloužil na dobu neurčitou. Důvodem je šíření nakažlivější koronavirové mutace delta.

"Trváme na tom, aby platila srovnatelná pravidla v obou směrech," prohlásila ve středu předsedkyně Evropské komise von der Leyenová v rozhovoru pro německý zpravodajský server RND. Zároveň zdůraznila, že epidemiologická situace v EU a USA je velmi podobná.

Podle statistického portálu Our World in Data teď Spojené státy (po přepočítání na velikost populace) zaznamenávají v průměru skoro dvojnásobek nových nakažených týdně ve srovnání s EU. Podíl naočkovaných lidí mají oba regiony zhruba stejně, EU je na tom ale i v tomto případě o něco lépe.

A tlak na uvolnění restrikcí vzniká i ve Spojených státech. Zástupci cestovního průmyslu a služeb varují, že chybějící evropští turisté mohou zpomalit obnovu ekonomiky USA a ohrozit tak pracovní místa až půl milionu Američanů. V předpandemickém roce 2019 podnikli obyvatelé EU do Spojených států bezmála 7,3 milionu cest.

Podle informací agentury Reuters proto nyní ve Washingtonu konečně začal vznikat příslušný plán na znovuotevření hranic USA pro občany zemí Schengenského prostoru. Předpokladem je, že do Spojených států budou mít přístup jen naočkovaní cizinci. Podle Reuters je vznik dokumentu zatím nejslibnějším signálem toho, že Bílý dům se na uvolnění omezení skutečně chystá.

"Za nás je tohle rozumné pravidlo, ale měli to udělat už na začátku léta. Oba jsme se nechali naočkovat hned, jak to šlo, ale pro cestu do Ameriky mi to bylo stejně k ničemu," míní Milena Lakomá. Její partner Edward Bridwell pracuje jako učitel, a dovolenou si proto může vybírat právě jen v létě nebo pak až na Vánoce. "Proto teď nakonec odletěl domů na tři týdny sám. A já jsem holt tady, naštvaná a frustrovaná," dodává.

Konkrétní datum otevření USA zatím podle zdrojů agentury Reuters součástí plánu není. Zdroje z americké vlády hovoří o vznikajících pravidlech jen jako o přípravě na "správnou chvíli". Ta zatím zjevně nenastala, ačkoliv kromě EU už své hranice pro naočkované Američany otevřela i Kanada a Spojené království.

Von der Leyenová chce podle svých slov problém vyřešit co nejdřív. "Jsme v kontaktu s našimi americkými kolegy. Nesmí se to táhnout další týdny," uvedla ve středu. Jednání mezi Bruselem a Washingtonem nadále pokračují a lidé v podobné situaci jako Milena Lakomá nebo Věra Villepigue mezitím hledají způsoby, jak se znovu shledat se svými blízkými.

Někteří své příběhy sdílí na sociálních sítích pod heslem #Loveisnotourism. Narážejí na to, že právě turistika je nyní v řadě zemí považována za nedostatečný důvod pro překračování hranic.