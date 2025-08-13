Zahraničí

Balaštíková šokovala pokusem o zabití psa. Brazilská politička zašla mnohem dál

Martin Sluka Martin Sluka
před 2 hodinami
Český veřejný prostor rozvířil případ poslankyně hnutí ANO Margity Balaštíkové, která si podle serveru Seznam Zprávy objednala zabití psa nové partnerky svého manžela. V Brazílii politička Flordelis dos Santos de Souza zašla ještě dál. Podle soudu nechala zavraždit svého manžela, kterého se předtím navíc pokusila několikrát neúspěšně otrávit.
Flordelis svou účast ve vraždě popřela a obvinila svého manžela z týrání sebe i ostatních členů rodiny.
Flordelis svou účast ve vraždě popřela a obvinila svého manžela z týrání sebe i ostatních členů rodiny.

Flordelis se se svým manželem Andersonem do Carmem seznámila v roce 1993. Tehdy jí bylo 32 let a byla čerstvě rozvedená. Anderson do Carmo byl ještě nezletilý a podle jednoho z političčiných adoptivních synů se k rodině i on nejprve nastěhoval jako adoptivní syn.

Měla si objednat zabití psa, teď Balaštíková dobrovolně pozastavila členství v ANO

V roce 1998 se 21letý do Carmo s Flordelis oženil. Společně pokračovali v adopci pouličních dětí, kterých si během let celkem osvojili 55.

Zatímco do Carmo se stal charismatickým pastorem, Flordelis budovala úspěšnou kariéru gospelové zpěvačky. Společně založili evangelickou církev Flordelis Evangelical Ministry, na jejíž bohoslužby chodily tisíce věřících.

V roce 2018 Flordelis kandidovala do kongresu, kde získala křeslo v dolní komoře, čímž ještě více upevnila svůj status celebrity.

Zastřelen třiceti ranami

V roce 2019 bylo v jejich domě v Niterói nedaleko Rio de Janeira nalezeno tělo do Carma, střeleného více než 30 ranami. Už několik hodin po vraždě byli zatčeni Flordelisin biologický syn spolu s jedním z adoptivních synů.

První z nich se přiznal, že několikrát vystřelil na svého nevlastního otce, zatímco druhý se přiznal k nákupu vražedné zbraně. Oba byli v roce 2021 shledáni vinnými a posláni do vězení.

O rok později byla za organizaci vraždy odsouzena i samotná politička. Podle prokurátora měla vraždu naplánovat poté, co se svého manžela pokusila nejméně šestkrát neúspěšně otrávit. Soud také zdůraznil skutečnost, že značná část výstřelů směřovala do oblasti genitálií a muž před smrtí velmi trpěl.

Opozice mobilizuje, vládní tábor ztrácí, do sněmovny by těsně "dojeli" i Motoristé

Flordelis svou účast ve vraždě popřela a obvinila svého manžela z týrání sebe i ostatních členů rodiny. "Je pro mě velmi těžké o tom mluvit. To, co se stalo, je důsledkem týrání, ke kterému docházelo v naší domácnosti," řekla u soudu se slzami v očích.

Podle mnohých svědectví však manželé vedli spory o kontrolu nad značně vysokými rodinnými finančními příjmy. Jeden z adoptivních synů vypověděl, že do Carmo si ponechával větší část peněz, protože platil účty a staral se o údržbu domu, zatímco Flordelis dostávala zbytek pro osobní potřebu.

Politička byla za organizaci vraždy odsouzena k padesáti letům vězení. Spolu s ní byla k 31 letům odsouzena i její biologická dcera, která byla rovněž shledána vinnou z účasti na vraždě.

 
Šéf NATO nadbíhal Trumpovi a Macron ohlásil: "Seriózní návrhy nejsou na stole"

"Stabilní obranná linie už v podstatě neexistuje." Mrazivý vzkaz Zelenskému z fronty

Ve Washingtonu už jsou první vojáci. "Kriminalita neroste," vmetla radnice Trumpovi

"Klimatizaci pro všechny." Le Penové se vysmála šéfka Strany zelených

před 5 minutami
Šéf NATO nadbíhal Trumpovi a Macron ohlásil: "Seriózní návrhy nejsou na stole"

Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila

Další výluka v metru zasáhne část trasy B. České dráhy posílí vlaky

Slova, která šokovala. Americká partnerka Siniakové dráždí "pravdou" o Saúdech

"Stabilní obranná linie už v podstatě neexistuje." Mrazivý vzkaz Zelenskému z fronty
Historické přepřahání v čele IKEA. Poprvé nábytkového giganta nepovede Švéd

Průšvih pro Hložka. Při tréninku si zlomil člunkovou kost v noze, čeká ho operace

