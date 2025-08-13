Balaštíková šokovala pokusem o zabití psa. Brazilská politička zašla mnohem dál

Flordelis se se svým manželem Andersonem do Carmem seznámila v roce 1993. Tehdy jí bylo 32 let a byla čerstvě rozvedená. Anderson do Carmo byl ještě nezletilý a podle jednoho z političčiných adoptivních synů se k rodině i on nejprve nastěhoval jako adoptivní syn.
V roce 1998 se 21letý do Carmo s Flordelis oženil. Společně pokračovali v adopci pouličních dětí, kterých si během let celkem osvojili 55.
Zatímco do Carmo se stal charismatickým pastorem, Flordelis budovala úspěšnou kariéru gospelové zpěvačky. Společně založili evangelickou církev Flordelis Evangelical Ministry, na jejíž bohoslužby chodily tisíce věřících.
V roce 2018 Flordelis kandidovala do kongresu, kde získala křeslo v dolní komoře, čímž ještě více upevnila svůj status celebrity.
Zastřelen třiceti ranami
V roce 2019 bylo v jejich domě v Niterói nedaleko Rio de Janeira nalezeno tělo do Carma, střeleného více než 30 ranami. Už několik hodin po vraždě byli zatčeni Flordelisin biologický syn spolu s jedním z adoptivních synů.
První z nich se přiznal, že několikrát vystřelil na svého nevlastního otce, zatímco druhý se přiznal k nákupu vražedné zbraně. Oba byli v roce 2021 shledáni vinnými a posláni do vězení.
O rok později byla za organizaci vraždy odsouzena i samotná politička. Podle prokurátora měla vraždu naplánovat poté, co se svého manžela pokusila nejméně šestkrát neúspěšně otrávit. Soud také zdůraznil skutečnost, že značná část výstřelů směřovala do oblasti genitálií a muž před smrtí velmi trpěl.
Flordelis svou účast ve vraždě popřela a obvinila svého manžela z týrání sebe i ostatních členů rodiny. "Je pro mě velmi těžké o tom mluvit. To, co se stalo, je důsledkem týrání, ke kterému docházelo v naší domácnosti," řekla u soudu se slzami v očích.
Podle mnohých svědectví však manželé vedli spory o kontrolu nad značně vysokými rodinnými finančními příjmy. Jeden z adoptivních synů vypověděl, že do Carmo si ponechával větší část peněz, protože platil účty a staral se o údržbu domu, zatímco Flordelis dostávala zbytek pro osobní potřebu.
Politička byla za organizaci vraždy odsouzena k padesáti letům vězení. Spolu s ní byla k 31 letům odsouzena i její biologická dcera, která byla rovněž shledána vinnou z účasti na vraždě.