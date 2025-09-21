Zásadní obrat. Britský premiér Starmer oznámí uznání Palestiny

"Každý krok k uznání děláme proto, že si přejeme udržet naději na dvoustátní řešení," řekl Lammy stanici Sky News s tím, že premiér Starmer dnes rozhodne o uznání Státu Palestina. Připustil, že uznání nevytvoří Stát Palestinu "přes noc".
Dosavadní vlády v Londýně trvaly na tom, že uznání musí být součástí mírového procesu. Starmer už v červenci avizoval, že Londýn tento postoj změní, pokud Izrael do začátku zasedání Valného shromáždění OSN nepřistoupí na příměří v Gaze a nezaváže se k mírové smlouvě garantující cestu k dvoustátnímu řešení, tedy existenci palestinského státu vedle Izraele.
"Od toho červencového prohlášení, zejména po útoku na Katar, je příměří v tuto chvíli v troskách a vyhlídky jsou špatné," uvedl dnes Lammy s tím, že Izrael také pokračuje také v plánu na výstavbu osad na Západním břehu.
Krok vyvolal už v červenci ostrou kritiku izraelské vlády. Premiér Benjamin Netanjahu jej označuje za odměňování teroru. Zdroje BBC z britské vlády se odvolávají na dramatické zhoršení situace v Gaze v posledních týdnech. Podle OSN nejnovější izraelská pozemní operace způsobila humanitární katastrofu a přinutila statisíce lidí k útěku.
Ministři podle BBC rozhodnutí zdůvodňují také pokračující výstavbou nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu. Lammy, který je také ministrem spravedlnosti, dříve upozornil na osadnický projekt E1, který by podle kritiků definitivně zmařil šanci na životaschopný palestinský stát. Lammy míní, že uznání Palestiny je důsledkem masivního rozšiřování osad a násilí osadníků na Západním břehu.
Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás při nedávné návštěvě v Londýně krok přivítal. Šéfka konzervativců Kemi Badenochová naopak v komentáři v deníku The Telegraph napsala, že uznání v době, kdy Hamás drží rukojmí, působí jako odměna za terorismus. Rodiny unesených napsaly Starmerovi otevřený dopis, v němž ho žádají, aby rozhodnutí odložil, dokud nebude propuštěno všech zbývajících 48 zajatců.
Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Dnes se také očekává, že Stát Palestinu oficiálně uzná Portugalsko.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás, jež ovládá Pásmo Gazy, a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele usmrtili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle údajů úřadů v Gaze pod kontrolou Hamásu bylo od začátku války při izraelských operacích zabito zhruba 65 tisíc Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většinu obětí tvoří civilisté. Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu.