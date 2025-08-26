Zahraničí

Austrálie obvinila Írán ze dvou antisemitských útoků v zemi, vyhostí velvyslance

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Australský premiér Anthony Albanese obvinil v noci na úterý Írán z provedení dvou antisemitských útoků v Sydney a Melbourne. Albanese zároveň oznámil, že Canberra vyhostí íránského velvyslance a přeruší diplomatické styky s Teheránem.
Australský premiér Anthony Albanese.
Australský premiér Anthony Albanese. | Foto: Reuters

Od října 2023, kdy začala válka v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, v obou australských velkoměstech prudce přibylo antisemitských projevů. Terčem vandalismu a žhářství namířeného proti Židům se staly domy, školy, synagogy či automobily, připomíná Reuters. Při jednom z posledních podobných incidentů policie v červenci obvinila čtyřiatřicetiletého muže ze žhářského útoku na synagogu v Melbourne, zatímco uvnitř se modlili věřící.

Související

Po úderu Íránu přijde izraelská msta. Sedm map odhaluje sílu letitých nepřátel

izrael iran uvodni foto ikona

"Šlo o mimořádné a nebezpečné akty agrese, které na australské půdě zorganizoval cizí stát," řekl Albanese na tiskové konferenci. "Šlo o pokus podkopat sociální soudržnost a zasít neshody v naší společnosti," dodal. Vedle útoku na synagogu v Melbourne australské zpravodajské služby podle premiéra spojily Teherán také s útokem na restauraci v Sydney.

Austrálie pozastavila činnost svého velvyslanectví v Teheránu a všichni její diplomaté jsou v nyní bezpečí ve třetí zemi, uvedl dále Albanese. Dodal, že jeho vláda také označí íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci.

 
Mohlo by vás zajímat

V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

Tajfun Kajiki si ve Vietnamu vyžádal nejméně tři oběti

Tajfun Kajiki si ve Vietnamu vyžádal nejméně tři oběti

Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou

Trump se rozhodl odvolat členku Rady guvernérů amerického Fedu Lisu Cookovou
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Austrálie Írán diplomacie antisemitismus útok

Právě se děje

před 13 minutami
Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Blíží se úplné zatmění Měsíce. Astronomové radí, odkud vzácnou podívanou pozorovat

Půjde o první úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z našeho území po více než šesti letech.
před 14 minutami
Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Porodila mrtvé dítě. Herečka Sára Donutilová promluvila o tragédii

Ztráta miminka v těhotenství nebo krátce po porodu je téma, o kterém se v české společnosti stále nemluví. Jednou z žen byla i herečka Donutilová.
před 32 minutami

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii

Zapomenutý Mercedes G od AMG bere dech. Má výraznou českou stopu a divokou historii
Prohlédnout si 16 fotografií
před 52 minutami
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 55 minutami
Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Farmaceuti řeší, co s nanoplasty. Kolují v tělech a dělají bakterie nebezpečnějšími

Na povrchu nanoplastů se vytvoří biofilm, který poskytuje ochranu patogenům. Další částečky blokují molekuly léku tak, že se nevstřebají do těla.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Ta zatracená fotka... Španělé připomněli tragickou smrt slovenského talentu

Oviedo a Real Madrid. Dva kluby, které před svou tragédií spojil legendární Peter Dubovský, se po dlouhých letech utkaly ve španělské lize.
před 1 hodinou
V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

V Izraeli pokračují masivní demonstrace za propuštění rukojmích držených Hamásem

Demonstranti přerušili provoz na některých významných silničních tazích a shromáždili se před domy některých ministrů.
Další zprávy