Americký Senát neschválil návrhy na financování federální vlády, hrozí shutdown

Ve středu v 6:01 SELČ začíná v USA nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Do té doby podle médií už Senát nebude o ničem hlasovat.
Federální vláda nemá v současnosti zajištěné financování poté, co o půlnoci washingtonského času začne nový fiskální rok. Rozpočtové období ve Spojených státech začíná obvykle 1. října.
Republikáni předložili návrh, který již schválila Sněmovna reprezentantů, na dočasné prodloužení financování federální vlády do 21. listopadu. Pro jeho schválení však potřebovali většinu 60 senátorů ze 100. To znamenalo, že pro schválení návrhu museli získat podporu i několika demokratických zákonodárců. Nakonec pro text zvedlo ruce 55 senátorů a 45 bylo proti.
Pro hlasovali tři demokraté, proti byl jediný republikánský senátor. Podle amerických médií Senát ukončil jednání a znovu bude zasedat až v novém fiskálním roce. Je tak jisté, že takzvaný shutdown alespoň na několik hodin nastane.
Demokraté požadovali od republikánů některé ústupky, aby podpořili jejich návrh. Zástupci obou stran se však na kompromisním návrhu nebyli schopni dohodnout. Demokraté v Senátu předložili svůj návrh na financování federální vlády, který rovněž nezískal dostatečný počet hlasů.
Podle agentury AP rozpočtový odbor Bílého domu krátce po výsledku hlasování v Senátu vydal výzvu úřadům, aby se začínaly řídit plány na spořádané omezení služeb.
Šéf republikánských senátorů John Thune již uvedl, že ještě tento týden Senátu dnes zamítnutý návrh znovu předloží k hlasování. Šéf demokratických senátorů Chuck Schumer vyzval republikány k jednání.
"Musí si sednout a jednat s demokraty o návrhu, který mohou podpořit obě strany," uvedl Schumer s tím, že republikánům se už podruhé nepodařilo protlačit návrh Senátem. Thune naopak doufá, že se k republikánům přidá "hrstka demokratů", která je nutná pro schválení návrhu. Podle něj někteří demokratičtí senátoři jsou se situací, která nastala, velmi nespokojení.
Pokud federální vláda nemá zajištěné financování, musí omezit velkou část svých služeb, které nemají naléhavý charakter. Naposledy se tak stalo v období na konci roku 2018 a začátku roku 2019, tedy v době prvního prezidentského mandátu Donalda Trumpa.