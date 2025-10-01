Zahraničí

Americký Senát neschválil návrhy na financování federální vlády, hrozí shutdown

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Spojené státy zřejmě čeká omezení provozu federálních úřadů a agentur, takzvaný shutdown, poté, co Senát neschválil ve středu v noci návrhy na prodloužení financování federální vlády. Píší to agentury a americká média. Rozpočtový odbor Bílého domu již nařídil federálním úřadům, aby se na tento scénář připravily, napsala agentura AP.
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters

Ve středu v 6:01 SELČ začíná v USA nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Do té doby podle médií už Senát nebude o ničem hlasovat.

Federální vláda nemá v současnosti zajištěné financování poté, co o půlnoci washingtonského času začne nový fiskální rok. Rozpočtové období ve Spojených státech začíná obvykle 1. října.

Republikáni předložili návrh, který již schválila Sněmovna reprezentantů, na dočasné prodloužení financování federální vlády do 21. listopadu. Pro jeho schválení však potřebovali většinu 60 senátorů ze 100. To znamenalo, že pro schválení návrhu museli získat podporu i několika demokratických zákonodárců. Nakonec pro text zvedlo ruce 55 senátorů a 45 bylo proti.

Pro hlasovali tři demokraté, proti byl jediný republikánský senátor. Podle amerických médií Senát ukončil jednání a znovu bude zasedat až v novém fiskálním roce. Je tak jisté, že takzvaný shutdown alespoň na několik hodin nastane.

Demokraté požadovali od republikánů některé ústupky, aby podpořili jejich návrh. Zástupci obou stran se však na kompromisním návrhu nebyli schopni dohodnout. Demokraté v Senátu předložili svůj návrh na financování federální vlády, který rovněž nezískal dostatečný počet hlasů.

