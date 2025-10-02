Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka

Podle deníku The Washington Post to oznámil ředitel FBI Kash Patel. Konzervativci v posledních dnech organizaci kritizují za to, že v minulosti označila za extremistickou mládežnickou organizaci Turning Point USA založenou aktivistou Charliem Kirkem, který se v září stal obětí atentátu.
Patel podle deníku obvinil organizaci, že slouží jako "politická fronta" a že špehuje Američany. Rovněž odsoudil předchozí spolupráci FBI s touto organizací, kterou podporoval bývalý šéf FBI a kritik prezidenta Donalda Trumpa James Comey.
"James Comey (organizaci) ADL psal 'milostné dopisy' a začlenil do ní agenty FBI - do skupiny, která podnikala ostudné operace špehování Američanů. Ta doba je u konce," napsal Patel na sociální síti X zřejmě v narážce na Comeyho projev z roku 2014, ve kterém ADL ocenil za její boj proti nenávistným skupinám a extremismu. Comey tehdy označil za chvályhodnou práci ADL v oblasti boje proti antisemitismu, volebních práv, imigračních otázek, boje za genderovou rovnost, rovnost příslušníků komunity LGBT+ či proti předsudkům vůči muslimům.
Americké ministerstvo spravedlnosti minulý týden obvinilo Comeyho z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu. V případě usvědčení mu hrozí až pět let vězení. Podle agentury AP se jedná o dosavadní vrchol bezprecedentní kampaně odplaty vedené prezidentem Donaldem Trumpem vůči domnělým politickým nepřátelům. V americké historii je obvinění bývalého šéfa FBI výjimečné.
Konzervativci začali ADL kritizovat po vraždě konzervativního aktivisty Kirka, který byl zastřelen 10. srpna při debatě se studenty v univerzitním kampusu v Utahu. Organizace totiž v minulosti zařadila Kirkovu mládežnickou organizaci Turning Point USA do svého "slovníčku extremismu". ADL ji v něm podle WP popsala jako pravicovou studentskou organizaci, která poskytuje "platformu extremistickým a krajně pravicovým konspiračním teoretikům".
Miliardář Elon Musk, jeden z nejvýraznějších kritiků ADL, na sociální síti X ve středu napsal, že "FBI přebírala definice 'nenávistné skupiny' od ADL, což je důvod, proč FBI vyšetřovala Charlieho Kirka a Turning Point místo jeho vrahů."
ADL tento týden takzvaný slovníček extremismu, který obsahoval více než 1000 hesel, stáhla. Vzrůstající počet hesel v něm podle ní byl zastaralý a některé záznamy se staly předmětem úmyslného zkreslování.