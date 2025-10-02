Zahraničí

Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký Federální úřad pro vyšetřování ukončil spolupráci s Ligou proti hanobení, přední americkou židovskou organizací bojující za občanská práva, která již desítky let spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení s cílem vzdělávat úřady v oblasti extremismu a antisemitismu.
Archivní fotografie Charlieho Kirka.
Archivní fotografie Charlieho Kirka. | Foto: Reuters

Podle deníku The Washington Post to oznámil ředitel FBI Kash Patel. Konzervativci v posledních dnech organizaci kritizují za to, že v minulosti označila za extremistickou mládežnickou organizaci Turning Point USA založenou aktivistou Charliem Kirkem, který se v září stal obětí atentátu.

Patel podle deníku obvinil organizaci, že slouží jako "politická fronta" a že špehuje Američany. Rovněž odsoudil předchozí spolupráci FBI s touto organizací, kterou podporoval bývalý šéf FBI a kritik prezidenta Donalda Trumpa James Comey.

Související

Trumpův evropský "parťák" jde proti proudu: Teď už to Putina opravdu bude bolet

Donald Trump a Alexander Stubb
0:52

"James Comey (organizaci) ADL psal 'milostné dopisy' a začlenil do ní agenty FBI - do skupiny, která podnikala ostudné operace špehování Američanů. Ta doba je u konce," napsal Patel na sociální síti X zřejmě v narážce na Comeyho projev z roku 2014, ve kterém ADL ocenil za její boj proti nenávistným skupinám a extremismu. Comey tehdy označil za chvályhodnou práci ADL v oblasti boje proti antisemitismu, volebních práv, imigračních otázek, boje za genderovou rovnost, rovnost příslušníků komunity LGBT+ či proti předsudkům vůči muslimům.

Americké ministerstvo spravedlnosti minulý týden obvinilo Comeyho z nepravdivých výpovědí a maření vyšetřování v Kongresu. V případě usvědčení mu hrozí až pět let vězení. Podle agentury AP se jedná o dosavadní vrchol bezprecedentní kampaně odplaty vedené prezidentem Donaldem Trumpem vůči domnělým politickým nepřátelům. V americké historii je obvinění bývalého šéfa FBI výjimečné.

Konzervativci začali ADL kritizovat po vraždě konzervativního aktivisty Kirka, který byl zastřelen 10. srpna při debatě se studenty v univerzitním kampusu v Utahu. Organizace totiž v minulosti zařadila Kirkovu mládežnickou organizaci Turning Point USA do svého "slovníčku extremismu". ADL ji v něm podle WP popsala jako pravicovou studentskou organizaci, která poskytuje "platformu extremistickým a krajně pravicovým konspiračním teoretikům".

Miliardář Elon Musk, jeden z nejvýraznějších kritiků ADL, na sociální síti X ve středu napsal, že "FBI přebírala definice 'nenávistné skupiny' od ADL, což je důvod, proč FBI vyšetřovala Charlieho Kirka a Turning Point místo jeho vrahů."

ADL tento týden takzvaný slovníček extremismu, který obsahoval více než 1000 hesel, stáhla. Vzrůstající počet hesel v něm podle ní byl zastaralý a některé záznamy se staly předmětem úmyslného zkreslování.

 
Mohlo by vás zajímat

Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa
9:57

Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Charlie Kirk Donald Trump spolupráce antisemitismus

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa
9:57

Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa

Součástí propalestinské flotily je i česká občanka Šárka Přikrylová.
před 31 minutami
Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Desetitisíce Francouzů opět demonstrují proti rozpočtovým škrtům

Desítky tisíc Francouzů ve čtvrtek opět vyšly po výzvě odborů do ulic, aby se domáhaly sociálně citlivější podoby očekávaného návrhu nového rozpočtu.
Aktualizováno před 44 minutami
Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Po útoku před synagogou v Manchesteru jsou tři mrtví včetně pachatele

Britský premiér Keir Starmer uvedl, že k synagogám po celé zemi jsou nasazovány policejní síly.
před 56 minutami
Pár vzácných chvil s Jane Goodallovou: neztratila se mezi šimpanzi ani v Simpsonových

Pár vzácných chvil s Jane Goodallovou: neztratila se mezi šimpanzi ani v Simpsonových

Jane Goodallová dokázala, že věda může být lidská a že empatie není slabost. A nakonec si získala i samotného Homera Simpsona.
před 1 hodinou
Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka

Americký FBI ukončil spolupráci s židovskou Ligou proti hanobení. Kritizovala Kirka

Americký Federální úřad pro vyšetřování ukončil spolupráci s Ligou proti hanobení, přední americkou židovskou organizací bojující za občanská práva.
před 1 hodinou
Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Monstrózní smlouva pro Kirilla Kaprizova posunula laťku pro nové kontrakty v NHL nečekaně vysoko.
Další zprávy