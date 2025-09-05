Zahraničí

Americký exprezident Biden podstoupil operaci kvůli rakovině kůže, daří se mu dobře

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bývalý americký prezident Joe Biden podstoupil chirurgický zákrok k odstranění rakovinných buněk z kůže a zotavuje se dobře, uvedla stanice NBC News s odvoláním na Bidenova mluvčího. Zákrok známý jako Mohsova chirurgie je běžnou metodou léčby nejběžnějších forem rakoviny kůže. Odstraní se jím vrstvy rakovinné tkáně, dokud v místě nezůstanou žádné rakovinné buňky.
Dosluhující americký prezident Joe Biden
Dosluhující americký prezident Joe Biden | Foto: Reuters

Podle NBC News není jasné, kdy bývalý šéf Bílého domu operaci podstoupil. V srpnu byl vyfocen, jak odchází z kostela v Greenville ve státě Delaware a na jeho hlavě je viditelná jizva.

Dvaaosmdesátiletý demokratický politik, který v prezidentském úřadu skončil v lednu, v květnu oznámil, že má rakovinu prostaty s metastází v kosti. Jeho kancelář formu onemocnění označila za agresivní, avšak hormonálně senzitivní, což umožňuje účinnou léčbu.

Biden podstoupil zákrok k odstranění rakovinných buněk z hrudi už v roce 2023 během rutinní lékařské prohlídky, uvedl tehdy ve zprávě Bidenův lékař Kevin O'Connor. Biopsie odhalila, že se jednalo o bazocelulární karcinom, jednu ze dvou nejčastějších forem rakoviny kůže, která se také léčí pomocí Mohsovy chirurgie. O'Connor po zákroku uvedl, že veškerá rakovinná tkáň byla odstraněna a že další léčba není potřeba.

Související

"Zradili ho, když byl na dně." Bidenův syn žehrá na demokraty i herce Clooneyho

Americký prezident Joe Biden a jeho syn Hunter
0:41

Demokrat Biden, který byl prezidentem v letech 2021-2025, loni v červenci po vlně kritiky po špatném výkonu v debatě s republikánem Donaldem Trumpem ukončil svou prezidentskou kampaň a podpořil v kandidatuře svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a 20. ledna vystřídal Bidena ve funkci.

Bidenův zdravotní stav byl ovšem pod drobnohledem médií už před loňskou prezidentskou debatou. V době svého zvolení byl Biden nejstarším člověkem, který kdy vyhrál americké prezidentské volby. Nyní devětasedmdesátiletý Trump tento rekord ale pokořil, když porazil Harrisovou.

 
Mohlo by vás zajímat

Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

Maskovali se kočárkem. Jak mladí radikálové unesli bývalého nacistu z protektorátu

Maskovali se kočárkem. Jak mladí radikálové unesli bývalého nacistu z protektorátu

Lush uzavřel obchody i web v Británii a Irsku, chce upozornit na hladomor v Gaze

Lush uzavřel obchody i web v Británii a Irsku, chce upozornit na hladomor v Gaze

Rakouská OMV chce propustit devět procent zaměstnanců, dotkne se to dvou tisíc lidí

Rakouská OMV chce propustit devět procent zaměstnanců, dotkne se to dvou tisíc lidí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Joe Biden USA operace prezident rakovina kůže zákrok

Právě se děje

před 2 minutami
Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

"Je to šokující informace, protože jde o lidi, kteří pracovali proti Polsku a ve prospěch Ruska," míní expert.
před 9 minutami
Šéf vinohradské nemocnice Votava rezignoval, dočasně ji řídí úředník ministerstva

Šéf vinohradské nemocnice Votava rezignoval, dočasně ji řídí úředník ministerstva

Ve funkci byl kardiochirurg Votava od roku 2022, rezignoval z osobních důvodů.
před 13 minutami
Expert cupuje šmírovací návrh: Je to pozvánka pro hackery. Zmínil přehlížený paradox

Expert cupuje šmírovací návrh: Je to pozvánka pro hackery. Zmínil přehlížený paradox

Odborník na informační technologie Václav Svátek nešetřil kritikou směrem k návrhu Chat Control, který tlačí členské státy EU. Kde vidí velký problém?
před 31 minutami
Maskovali se kočárkem. Jak mladí radikálové unesli bývalého nacistu z protektorátu

Maskovali se kočárkem. Jak mladí radikálové unesli bývalého nacistu z protektorátu

Při únosu zahynulo několik osobních strážců a policistů. V přestřelce během minuty padlo přes sto výstřelů.
před 52 minutami
Čech zadržený ve Venezuele je už rok ve vězení, Lipavský žádá jeho propuštění

Čech zadržený ve Venezuele je už rok ve vězení, Lipavský žádá jeho propuštění

Podle šéfa české diplomacie nebyl Čech formálně z ničeho obviněn a je vězněn neoprávněně.
před 59 minutami
Černochové odstranili drobný nádor v obličeji, vyzvala k nepodceňování prevence

Černochové odstranili drobný nádor v obličeji, vyzvala k nepodceňování prevence

Politička měla baziliom, což je zhoubný kožní nádor, který ale roste jen pomalu, lze jej dobře odstranit a nezpůsobuje metastáze.
před 1 hodinou

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou
Prohlédnout si 29 fotografií
Jmenuje se iX3, ale s někdejším elektrickým SUV má společné jen to jméno. Jinak je toto BMW od základů nové.
Aktuální rodina Neue Klasse bude hlavně o přechodu k elektrickému pohonu. Třeba iX3 bude mít jen elektrický pohon, spalovací nabízí podobně velká, ale jinak naprosto odlišná X3.
Další zprávy