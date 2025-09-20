Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

Informovala o tom agentura AFP, podle které jde o další krok ve snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat kontrolu nad tamními vysokými školami, jež jsou podle něho přílIš woke. Tento výraz označuje různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky.
Vedení Texaské univerzity A&M, která patří k největším vysokým školám ve Spojených státech co do počtu studentů, ve čtvrtek v tiskovém prohlášení ocenilo dvouleté působení odstupujícího rektora Marka Welshe, ale bez dalšího vysvětlení oznámilo, že dospělo k závěru, že "nastal čas na změnu". Welsh tak přestane s koncem pátečního dne vykonávat svou funkci.
Za jeho odstoupením stojí střet jedné studentky se svojí vyučující Melissou McCoulovou ohledně genederové otázky. Studentka ji konfrontovala s Trumpovým postojem, podle kterého "existují jenom dvě pohlaví", stejně jako se svým náboženským přesvědčením, a zpochybnila tak legálnost jejího kurzu.
Vyučující jí odpověděla, že náplň jejího předmětu je zcela podle zákona a že pokud ji to uvádí do rozpaků, může odejít. Jejich výměnu názorů zachytila skrytá kamera. Trump v lednu podepsal výnos, podle nějž mají federální úřady rozlišovat pouze dvě pohlaví, mužské a ženské.
Video se pak stalo virální poté, co ho zveřejnil republikánský poslanec texaského parlamentu Brian Harrison, který zároveň odsoudil "transgenderovou indoktrinaci". Také zveřejnil zvukovou nahrávku ze schůzky, na které rektor odmítal McCoulovou propustit. Nakonec tak ale pod tlakem učinil, své místo tím už ale nezachránil, píše AFP.