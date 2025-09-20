Zahraničí

Akademička chtěla v USA diskutovat o genderu, rektor musel z vedení školy odstoupit

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ve Spojených státech v pátek odstoupil rektor Texaské univerzity A&M Mark Welsh poté, co musel čelit kritice konzervativních politiků kvůli genederové otázce na předmětu o dětské literatuře.
Studentka při diskusi vyučující konfrontovala s postoji Donalda Trumpa, že jsou jen dvě pohlaví, a spor nahrála na skrytou kameru.
Studentka při diskusi vyučující konfrontovala s postoji Donalda Trumpa, že jsou jen dvě pohlaví, a spor nahrála na skrytou kameru.

Informovala o tom agentura AFP, podle které jde o další krok ve snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat kontrolu nad tamními vysokými školami, jež jsou podle něho přílIš woke. Tento výraz označuje různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky.

Vedení Texaské univerzity A&M, která patří k největším vysokým školám ve Spojených státech co do počtu studentů, ve čtvrtek v tiskovém prohlášení ocenilo dvouleté působení odstupujícího rektora Marka Welshe, ale bez dalšího vysvětlení oznámilo, že dospělo k závěru, že "nastal čas na změnu". Welsh tak přestane s koncem pátečního dne vykonávat svou funkci.

Za jeho odstoupením stojí střet jedné studentky se svojí vyučující Melissou McCoulovou ohledně genederové otázky. Studentka ji konfrontovala s Trumpovým postojem, podle kterého "existují jenom dvě pohlaví", stejně jako se svým náboženským přesvědčením, a zpochybnila tak legálnost jejího kurzu.

0:58
