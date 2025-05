Nejkrvavější rok. Rusko zaplatilo za každý kilometr dobytého území životy 27 vojáků

Za minulý rok Rusko ztratilo nejvíce vojáků od začátku války na Ukrajině, přes 45 tisíc lidí, píše ruská služba BBC. To je téměř třikrát více než v prvním roce invaze a výrazně to převyšuje ztráty z roku 2023, kdy proběhla bitva o Bachmut. Každý kilometr dobytého území tak stál Rusko nejméně 27 životů, čísla ale můžou ještě stoupat.

"Rodina, příbuzní a přátelé dnes rozloučili s Dmitrijem Andrejevičem Kozlovem, smluvním vojákem a účastníkem speciální vojenské operace. Poručík, operátor vojenské jednotky zemřel 3. února při plnění bojové mise na území Doněcké lidové republiky," vyjadřuje hlubokou soustrast Kozlovovým rodičům Správa Verchněneckého okresu v Rusku.

"Narodil se 28. července 2005 ve vesnici Kizema, vyrůstal zde, studoval na střední škole. Dospíval v početné rodině, byl vždy milý a sympatický chlapec, slušný k ostatním. V srpnu 2024 se odvážně a vědomě rozhodl podepsat smlouvu s ministerstvem obrany a odjel bránit svou vlast. Zemřel 15. února 2025," píše kulturní centrum obce Kizema na Telegramu k připomínce památky Sergeje Nikolajeviče Ipatova.

Oba mladé muže spojuje hned několik věcí: mládí (oběma bylo méně než 20 let), původ z odlehlých vesnic v Rusku vzdálených stovky kilometrů od velkých měst a to, že oba zemřeli ve válce na Ukrajině. Patří mezi více než 100 tisíc ruských vojáků, kteří se z bojů u východního souseda už nevrátí.

Podle analýzy, kterou od začátku války pravidelně provádí nezávislý server Mediazona ve spolupráci s ruskou službou BBC, je takových osudů mnohem víc. Oficiální číslo 106 745 mrtvých ruských vojáků, platné k pátečnímu ránu, totiž vychází pouze z veřejně dostupných zdrojů - například ze sociálních sítí, zveřejněných parte nebo webů různých institucí či škol.

Reálný počet padlých na ruské straně by tak mohl být mezi 164 a 237 tisíci. A podle BBC může být číslo ještě vyšší, když se započítají i zabití na straně proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Loňský rok je každopádně podle analýzy nejkrvavější z celé války. Na bojišti v roce 2024 padlo nejméně přes 45 tisíc ruských vojáků, což - jak připomíná BBC - je třikrát více než v prvním roce ruské invaze a výrazně více než kolik vojáků Rusko ztratilo v roce 2023, kdy probíhaly boje o Bachmut. Každý kilometr dobytého území stál loni Rusko nejméně 27 životů.

Nejvíc ztrát má Baškortostán

"Rusko sice vyčerpávalo své síly posíláním vojáků do jednoho útoku za druhým, ale také doplňovalo své ztráty novými rekruty," píše ruská služba BBC. Ve druhé polovině roku 2024 se podle ní Rusku podařilo zvýšit nábor do armády, kdy počet rekrutů převyšoval ztráty a to mu umožnilo formovat další jednotky.

V roce 2024 třetina ruských regionů zvýšila platby za uzavření nových smluv s ministerstvem obrany. Celkem se od začátku války průměrná velikost regionálních plateb za podepsané smlouvy zvýšila dokonce 80krát. Bojové platy dobrovolných vojáků jsou pět až sedmkrát vyšší než průměrný plat ve většině regionů. Mezi těmi nadále vede v absolutním počtu ztrát Baškortostán u jižní části Uralu s necelými pěti tisíci potvrzenými úmrtími. Jde o nejlidnatější ruský region, který ale netvoří jen etničtí Rusové, ale také Baškirové nebo Tataři.

Region je v poslední době stále nestabilnější a zmítají jím protesty. Mimo jiné proto, že ačkoli má Baškirsko velké zásoby nerostného bohatství, které Rusko ve velkém těží, jeho obyvatelé jsou stále chudí. A stále více se ozývají také proti ničení životního prostředí a válce na Ukrajině. "Ve srovnání s etnickými Rusy nás (Baškirů, pozn red.) posílají do války mnohem více a také počet mrtvých je odpovídajícím způsobem vyšší," upozornil loni Ruslan Gabasov, aktivista a zakladatel hnutí na obranu baškirské kultury a přírody Baškort, které mělo na svém telegramovém účtu desetitisíce sledujících. Nyní je zakázané a Gabasov žije v litevském exilu.

Oficiálně údaje ke ztrátám Rusko téměř nezveřejňuje, Ukrajina jenom občas. Čísla obou stran ale bývají obtížně ověřitelná. Naposledy uvedl ukrajinský prezident Zelenskyj v únoru, že na jeho straně padlo přes 46 tisíc ukrajinských vojáků.