Ukrajina musí být zapojena do rozhovorů o ukončení války, řekl Macron v Bílém domě

Některé evropské země jsou připraveny po podpisu mírové smlouvy vyslat na Ukrajinu mírové síly jako bezpečnostní záruku, řekl v pondělí francouzský prezident Emmanuel Macron v Bílém domě, kde se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Macron zároveň zopakoval, že cílem Francie je vybudovat na Ukrajině stabilní a dlouhodobý mír, informovaly agentury AFP a Reuters.

Evropa je připravena posílit svou obranu, řekl také Macron před novináři v Oválné pracovně Bílého domu, kde se setkání obou státníků uskutečnilo přesně tři roky po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

"Naším společným cílem je vybudovat na Ukrajině stabilní a trvalý mír," prohlásil francouzský prezident a dodal, že doufá v "silné" americké zapojení, které by jej zaručilo. Macron rovněž uvedl, že Francie je připravena poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky, píše Reuters.

Válka na Ukrajině může skončit během týdnů a ruský prezident Vladimir Putin by v rámci příměří akceptoval evropské mírové síly na Ukrajině, řekl při setkání s Macronem Donald Trump. Ukrajina "musí být zapojena" do rozhovorů o ukončení války, doplnil ho Macron. Počáteční rozhovory mezi Rusy a Američany z minulého týdne, do nichž nebyl zapojen Kyjev ani Evropané, vyvolaly na starém kontinentu vážné obavy.

Francouzský prezident se stal prvním evropským lídrem, který navštívil Trumpa po jeho opětovného nástupu k moci před měsícem. Macron byl v Bílém domě na schůzce, která trvala hodinu a 45 minut a v jejímž rámci se oba státníci zúčastnili videokonference s reprezentanty ostatních zemí skupiny G7 o Ukrajině. Když Macron opouštěl Bílý dům a vracel se do rezidence pro hosty Blair House, řekl novinářům, že přivítání ze strany Trumpa bylo "velmi dobré a velmi přátelské".

Nicméně stanice CNN upozornila, že francouzský prezident se během společného vystoupení v Oválné pracovně pokusil opravit svůj americký protějšek ohledně povahy evropské podpory Ukrajině a přerušil Trumpa, který se chystal předložit argumenty pro novou dohodu, která by zajistila příjmy z ukrajinských nerostných surovin jako zpětnou platbu za americkou pomoc.

"Dohoda USA s Ukrajinou o nerostech je velmi blízko," řekl Trump s tím, že by se tento nebo příští týden mohl setkat s prezidentem Volodymyrem Zelenským k jejímu podpisu. "Abyste rozuměli, Evropa půjčuje Ukrajině peníze. Dostávají své peníze zpět," začal Trump. Macron ho v tom okamžiku chytil za ruku a řekl: "Ne, ve skutečnosti, abych byl upřímný, jsme ty peníze zaplatili. Zaplatili jsme 60 procent celkové částky. Bylo to podobně jako v případě USA: půjčky, záruky a granty," řekl francouzský prezident.

"Máme v Evropě zmrazená ruská aktiva ve výši 230 miliard dolarů. Ale to není záruka půjčky, protože to není naše vlastnictví. Jen jsou zmrazeny," poznamenal Macron.

Trump pokrčil rameny a odvětil: "Pokud tomu věříte, je to pro mě ok. Oni dostanou své peníze zpět, a my ne. Ale teď už ano."

Trump se sešel s Macronem v době hluboké nejistoty ohledně budoucnosti transatlantických vztahů. Ve stejný den se vedoucí představitelé řady evropských i dalších států setkali v Kyjevě na zasedání, které v den třetího výročí napadení své země uspořádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.