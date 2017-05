U důležitých rozhodnutí v EU musí být všichni. Sobotka nechce příkopy mezi státy

před 39 minutami

"Důležitá rozhodnutí v rámci Evropské unie by se dál měla odehrávat u stolu, za kterým bude sedět všech 27 členů," řekl na summitu v Bratislavě český premiér Bohuslav Sobotka. Mezi nečleny eurozóny panují obavy, že klíčové slovo budou mít země platící eurem.

Bratislava (od naší zpravodajky) - Mezi zeměmi, které platí eurem, a těmi, které ještě používají národní měnu, by se neměly vytvářet nepřekonatelné bariéry. Na mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec v Bratislavě se na tom shodli český premiér Bohuslav Sobotka se svým slovenským protějškem Robertem Ficem.

"Jako země, která zatím neplatí eurem, chceme, aby se klíčová rozhodnutí o Evropské unii odehrávala stále u stolu, u kterého bude dál sedět všech 27 jejích členů," uvedl Sobotka v panelové diskuzi s Ficem a předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem.

Právě společná měna by mohla být hlavním kritériem toho, ve kterém "proudu" se členská země v budoucnu v rámci EU ocitne. Mezi nečleny eurozóny panují obavy, že klíčové slovo budou mít právě země platící eurem.

Ze zemí Visegradské čtyřky má jediné Slovensko výhodu členství v eurozóně. Že to posílí jeho postavení, věří i Fico. "Hlásíme se k tomu, že když se nastartuje nový motor integrace, chceme být uvnitř diskuze. Ale tento proces nemůže rozdělovat Evropu," uvedl Fico.

Přijetí eura je podle Sobotky do budoucna nezbytné i v Česku. Napřed ale musí stoupnout úroveň výdělků. "Stále výrazně zaostáváme ve výši mezd. A potřebujeme čas na to, abychom ten deficit dohnali, soustředili se na práci s vysokou přidanou hodnotou," připomněl Sobotka jedno z hlavních předvolebních témat ČSSD.

Málo prodáváme výhody členství

Sobotka, Fico i Tusk se shodli na tom, že lidé v Česku, na Slovensku i v Polsku jsou k Evropské unii stále skeptičtější. Podle Fica je velkým problémem většiny vlád členských zemí, že neumí výhody členství svým občanům dostatečně "prodat".

Se slovenským premiérem Ficem a @eucopresident Tuskem diskutujeme na #GLOBSEC2017. EU musí být aktivní tam, kde samostatné státy nemohou. pic.twitter.com/CbhR3pJsQB — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) May 28, 2017

"Když dnes mladým lidem vysvětlujeme výhody Schengenu, nechápou to. Protože to považují za naprosto samozřejmé. Nevěří, že bez Schengenu by to vypadalo úplně jinak. Že my jsme nemohli volně cestovat, studovat, obchodovat," řekl Fico.

Také Sobotka uvedl, že Česká republika na členství v EU velmi vydělala. "Češi dokázali dobře využít přístupu na společný trh. Pomohly nám eurofondy. Přesto u náš roste skepse vůči EU," uvedl. Hlavními příčinami jsou podle něj krize řecké ekonomiky a migrace.

Bezpečnost nad solidaritu

Stále důležitějším tématem je podle účastníků panelové diskuze bezpečnost v Evropě. Podle slovenského premiéra má větší prioritu než solidarita s uprchlíky. "Všichni chápeme, že jsou ti lidé v hrozně těžké situaci. Ještě výše než humanitární principy ale podle mě v tuto chvíli stojí to, abychom zajistili naším občanům bezpečnost," řekl Fico.

Bezpečnost jako klíčovou prioritu vidí i Sobotka. Slibuje, že Česko dodrží závazky a začne dávat více peněz na obranu. V koaliční dohodě se strany zavázaly, že v příštím roce půjde ze státního rozpočtu na resort obrany 1,2 procenta HDP. V návrhu, který minulý týden předložil končící ministr financí Andrej Babiš, se ale pro obranu počítá jen s částkou 1,13 procenta.

"Předpokládám, že to, co bylo navrženo, je zatím jenom nástřel. Podle mě šitý poněkud horkou jehlou," uvedl nyní Sobotka. "Zbývají ještě čtyři měsíce, než rozpočet předložíme do sněmovny. Do té doby musíme odstranit chyby, mimo jiné přidat právě do kapitoly obrany," dodal.

Česko se zavázalo, že do roku 2020 navýší svůj rozpočet na obranu na hodnotu 1,4 procent hrubého domácího produktu. Posledních několik let přitom dává vláda na obranu zhruba jedno procento HDP země. Jako členská země NATO by přitom podle závazků měla tuto částku navýšit na dvě procenta. To, že evropské státy NATO nepřispívají do alianční pokladny tolik, kolik slíbily, kritizuje i americký prezident Donald Trump.