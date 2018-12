Hamáček: Peníze za Agrofert vracet nebudeme. Bartoš: České úřady to musí začít řešit

Šéf Pirátů Ivan Bartoš v pondělí vyzve příslušné české úřady, aby se zabývaly údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše. Zpráva právníků Evropské komise uvádí, že Babiš dál ovládá svou bývalou firmu Agrofert a Česko by tak mělo vrátit minimálně část z evropských dotací, které firma dostala. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček prohlásil, že je nepřijatelné, aby Česko vracelo dotace za Agrofert. Novou zprávu evropských právníků rázně kritizuje opozice. Babiš jakoukoli vinu odmítá.

Jan Hamáček v reakci na nové informace k Babišově střetu zájmů uvedl, že věc musí vysvětlovat Babiš, nikoli sociální demokracie. "V tuto chvíli jsou zveřejněny jen kusé informace z interní zprávy. Analýza, o které média hovoří, není oficiálně zveřejněná a tudíž v tuto chvíli nelze nic předjímat. Pokud ale musí někdo tyto věci vysvětlovat, pak je to Andrej Babiš, určitě ne ČSSD, uvedl Hamáček.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš doufá, že se české úřady věcí začnou zabývat hned po víkendu. "Právní experti Evropské komise dali za pravdu pirátskému analytickému týmu: Andrej Babiš je ve střetu zájmů, Agrofert získával dotace protiprávně. ČR bude dle právního rozboru vyzvána, aby prostředky vrátila. Neříkali jsme to? Ministerstva by se měla situací vážně zabývat," napsal na Twitteru.

Bartoš zmínil, že podle britského deníku The Guardian bude Česká republika vyzvána, aby zaplatila aspoň část z 82 milionů eur (více jak dvou miliard korun). "Tato částka neustále narůstá, a proto se intenzivně snažíme minimalizovat škody a ochránit veřejné prostředky," uvedl Bartoš s tím, že na situaci opakovaně upozorňovali české úřady, ty to však ignorovaly.

Piráti žádají i prošetření střetu zájmů ministra zemědělství Miroslava Tomana, jenž v zemědělství podniká.

Podle předsedy ODS se jen znovu potvrzuje, že Babiš čelí obrovskému střetu zájmů a tím ohrožuje ústavní funkci premiéra a pověst země. "V každé demokratické zemi by to znamenalo rezignaci premiéra na svou funkci. To ale od Andreje Babiše nečekám," uvedl Petr Fiala. "Odpovědnost za to mají dnes i ti, co ho za každou cenu drží u moci, tedy sociální demokraté a komunisté. Andrej Babiš musí být poražen ve volbách. ODS pro to udělá maximum možného," dodal.

"Po všech kauzách českého premiéra jsme se pro ostatní s konečnou platností stali nejzápadnější částí východní Evropy. Je mi z toho smutno," reagoval na zprávu šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Na zprávu právníků upozornily zahraniční deníky The Guardin a Le Monde. Babiš v reakci uvedl, že ji zatím neviděl, ale střet zájmů odmítl. "Chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a jak jej po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám," prohlásil.

Místopředseda lidovců Marian Jurečka se domnívá, že pokud i právní analýza Evropské komise říká, že je Babiš ve střetu zájmů, je to vážný problém. "Vždy je špatně, když země řeší problémy premiéra, místo aby premiér řešil problémy země. Dobrý politik má myslet na svou zemi, pokud ji střetem zájmu ohrožuje, má z takové pozice odejít," je přesvědčený Jurečka.

Pro Jana Farského ze STAN je Babiš mužem minulosti, která ho dohání. "ČR si zaslouží premiéra, který bude mít za priority školství, infrastrukturu, kvalitu půdy a vody. A nejen sebe sama," konstatoval na sociálních sítích.

Babišův dlouholetý oponent exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) pak na Twitteru podotkl, že v souvislosti s případným proplacením dvou miliard korun bude možné Babiše titulovat "drahý" předsedo vlády.

"Je ostuda a obrovské selhání, že orgány našeho státu se nejsou sto dobrat pravdy a musí nám ji odhalit až Evropská komise. Teď jde o hodně peněz, o které naše země přijde a musí je po Agrofertu vyžadovat. A také o to, jak se k tomu postaví Andrej Babiš," napsal na Twitteru europoslanec a někdejší viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer.

Dotace pro Agrofert v roce 2017

Hospodářské noviny v červenci vyčíslily, že Agrofert loni získal na dotacích rekordních 2,1 miliardy korun. Na dani z příjmu přitom firma ve stejném období zaplatila 739 milionů korun. Firmy spadající pod Agrofert získaly 1,35 miliardy korun na provozních dotacích, na které má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Jde například o dotace na hektar půdy či chované zvíře. Dalších 607 milionů korun tvořily podle HN investiční dotace. Ty se skládají z přímých finančních částek a z čerpaných pobídek v podobě slev na dani.

Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert se loni meziročně snížil o 38 procent na 4,8 miliardy korun a konsolidované tržby stagnovaly na 155,1 miliardy Kč. Za poklesem stojí výkon německé pekárenské skupiny Lieken, nedařilo se také společnostem chemického sektoru v oblasti produkce hnojiv. Naopak dobře si vedly zemědělské společnosti.