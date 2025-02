První to odskáče Zelenskyj. Válka pro Ukrajinu skončí neslavně, tuší Libor Dvořák

“Zelenskému nezávidím. Jeho obliba klesá, na počátku války byl na 90 %, teď je na 51 %. Válka skončí neslavně a první, kdo to odskáče, bude právě prezident Zelenský, a to vcelku nevinně.” říká ve Spotlightu komentátor ČRo Plus Libor Dvořák. “Stále víc lidí si uvědomuje, že vojensky tahle válka vyhrát nepůjde,” dodává.

3:35 Spotlight Aktuálně.cz s komentátorem Liborem Dvořákem. | Video: Tým Spotlight