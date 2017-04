Praha už se v pátek odpoledne nevylidňuje. Speciální "chalupářský" provoz metra skončí

před 1 hodinou

Cestující, kteří využívají pražskou veřejnou dopravu, čekají na konci dubna změny. Intervaly mezi jednotlivými příjezdy metra se zkrátí, přibude autobusů a některé linky budou prodlouženy. Zrušen bude také zvláštní páteční provoz metra. Pražani se ale musí připravit i na změnu číslování nočních spojů. Pražský náměstek pro dopravu Petr Dolínek si od změn slibuje, že přilákají více cestujících.

Praha - Pražský dopravní podnik posílí provoz metra na všech třech linkách, na řadě městských autobusových linek budou zkráceny večerní intervaly a bude zrušen i speciální omezený páteční provoz. Kvůli integraci příměstské dopravy budou přečíslovány noční spoje. Prvních změn se cestující dočkají koncem dubna.

Nově pojedou v pracovní dny všechny vlaky na lince A až do stanice Nemocnice Motol a v ranní špičce bude až do konečné stanice Letňany jezdit i metro C. Nyní část vlaků na červené trase končí už ve stanici Ládví. Zkráceny budou i intervaly příjezdů metra a to zejména v odpoledních špičkách a také ve večerních hodinách, kdy budou cestující místo deseti minut čekat jen sedm a půl minuty.

Dopravní podnik po letech zruší speciální páteční provoz metra, který přežíval z dob brzkých odjezdů Pražanů na chalupy. V pátek pojede nově metro stejně jako každý jiný pracovní den.

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) si od změn slibuje, že jimi do MHD přiláká nové cestující a poskytne větší komfort stávajícím pasažérům. "Praha tím dává jasně najevo, že to s podporou veřejné dopravy myslí vážně," dodal.

Změny bude město zavádět postupně a zaplatí je z peněz ušetřených loni v rámci pražské integrované dopravy, jde asi o 65 milionů korun. Úpravy vedení linek navrhly radnice městských částí, které jich zaslaly asi sto, a město vybralo 49 z nich.

Přímá spojení do nemocnic

Autobusů přibude a některé pojedou i změněnými trasami. Nově autobusy pojedou až k Nemocnici Na Bulovce a dále i k domovu seniorů v Ďáblicích. "Myslím si, že to je přesně to, co kvůli seniorům a dětem potřebujeme dělat, aby nemocnice měly přímá spojení," řekl Dolínek.

Kvůli integraci příměstské dopravy budou muset být přečíslovány i noční spoje. Důvodem je, že číselná řada pro příměstské autobusové linky 301 - 499 je již vyčerpána a čísla od 501 výše jsou obsazena městskými nočními a školními linkami. "Noční městské autobusové linky 501-515 proto na konci dubna změní svá čísla na 901-915. Noční příměstské autobusové linky 601-610 budou nově očíslovány 951-960," upozorňuje pasažéry dopravní podnik.

Do tunelu Blanka ale autobusy zatím nezamíří. "Poprosil jsem Ropid, aby to ještě zvážil, ale v celkovém využití tunelů s autobusy v Blance není počítáno," řekl Dolínek.

V loňském roce město ušetřilo na provozu 65 milionů korun, podle Dolínka si tak nyní schválené změny letos nevyžádají žádné vyšší náklady. "O roce 2018 budeme jednat s dopravci o nezvyšování nákladů. Ty by se měly rozpustit v celkové výši objednávky MHD," řekl Dolínek.

autoři: Domácí, ČTK

Související články