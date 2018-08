před 1 hodinou

Řidič osobního auta a malý chlapec zemřeli při nehodě na kraji Pardubic. Jejich osobní auto narazilo z dosud nezjištěných příčin do stromu. Informovala o tom mluvčí pardubické policie Eva Maturová. Nehoda se stala kolem 12:30 na výjezdu na Hradec Králové před odbočkou do obchodní zóny. Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleše Malého nemohli už záchranáři cestujícím ve voze pomoci. "Na místě zasahovala posádka s lékařem a zdravotnická posádka. Bohužel, zranění byla natolik závažná, že jim na místě podlehli," uvedl Malý. Policisté uvádějí, že dítěti byly tři roky, podle záchranářů pět let.