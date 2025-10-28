"Narodila se jako muž." Za fámy o manželce prezidenta Macrona hrozí autorům podmínka

Nejvyšší tresty Tétier navrhl třem lidem, kteří podle prokurátora na sociálních sítích nejaktivněji tvrdili, že Macronová se narodila jako muž, který pozdějizměnil pohlaví. Až 12 měsíců podmíněného trestu ve vězení tak hrozí spisovateli a pracovníkovi v reklamě Aurélienovi Poirsonovi-Atlanovi. "Věnoval jsem se satiře, nejsem novinář," hájil se muž.
Až šest měsíců hrozí galeristovi Bertrandovi Schollerovi, který podle médií zastává proruské postoje, a ženě, která vystupuje pod pseudonymem Amandine Roy. Podle AFP je autorkou videa, podle něhož Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví.
Je to pomluva, brání se Macronová
Celkem je v procesu deset obžalovaných. Pro sedm z nich prokurátor požadoval nižší podmíněný trest tří měsíců vězení.
V září 2024 Macronová a její bratr Trogneux vyhráli soudní spor kvůli pomluvě. Pařížský soud vyměřil Amandine Roy a další ženě pokutu a finanční odškodnění za on-line šíření lživých tvrzení o první dámě a jejím bratrovi. Pařížský odvolací soud letos v červenci ale toto rozhodnutí zrušil. Macronová spolu s bratrem se pak obrátili na nejvyšší soud. Vedle toho manželé Macronovi podle francouzských médií podali v USA žalobu na komentátorku Candace Owensovou, která v Americe aktivně šíří tvrzení, že Macronová se nenarodila jako žena.