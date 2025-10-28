"Narodila se jako muž." Za fámy o manželce prezidenta Macrona hrozí autorům podmínka

před 55 minutami
Prokurátor Hervé Tétier navrhl podmíněné tresty v rozsahu od tří měsíců do 12 měsíců vězení pro osoby obžalované kvůli šíření tvrzení, že manželka francouzského prezidenta Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Informovala o tom agentura AFP, podle které někteří obžalovaní argumentovali, že je chrání svoboda slova.
Brigitte Macronová
Brigitte Macronová | Foto: Reuters

Nejvyšší tresty Tétier navrhl třem lidem, kteří podle prokurátora na sociálních sítích nejaktivněji tvrdili, že Macronová se narodila jako muž, který pozdějizměnil pohlaví. Až 12 měsíců podmíněného trestu ve vězení tak hrozí spisovateli a pracovníkovi v reklamě Aurélienovi Poirsonovi-Atlanovi. "Věnoval jsem se satiře, nejsem novinář," hájil se muž.

Až šest měsíců hrozí galeristovi Bertrandovi Schollerovi, který podle médií zastává proruské postoje, a ženě, která vystupuje pod pseudonymem Amandine Roy. Podle AFP je autorkou videa, podle něhož Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví.

Je to pomluva, brání se Macronová

Udeřila Macronová Macrona? Video z prezidentského speciálu vyvolává spekulace

Emmanuel Macron
1:37

Celkem je v procesu deset obžalovaných. Pro sedm z nich prokurátor požadoval nižší podmíněný trest tří měsíců vězení.

V září 2024 Macronová a její bratr Trogneux vyhráli soudní spor kvůli pomluvě. Pařížský soud vyměřil Amandine Roy a další ženě pokutu a finanční odškodnění za on-line šíření lživých tvrzení o první dámě a jejím bratrovi. Pařížský odvolací soud letos v červenci ale toto rozhodnutí zrušil. Macronová spolu s bratrem se pak obrátili na nejvyšší soud. Vedle toho manželé Macronovi podle francouzských médií podali v USA žalobu na komentátorku Candace Owensovou, která v Americe aktivně šíří tvrzení, že Macronová se nenarodila jako žena.

 
