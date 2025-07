Kamiony s humanitární pomocí se rozjely z Egypta k Pásmu Gazy

Kamiony s humanitární pomocí se dnes rozjely z Egypta k Pásmu Gazy, píše agentura Reuters s odvoláním na egyptskou státní televizi Al-Káhira. Izraelská armáda dřív uvedla, že vzniknou humanitární koridory pro bezpečný pohyb konvojů OSN dodávajících pomoc do Pásma Gazy a že v hustě osídlených oblastech armáda vyhlásí tzv. humanitární přestávky v boji.

Izraelské ministerstvo zahraničí na sociální síti X uvedlo, že "humanitární přestávka" bude platit dnes ráno pro vybrané části Gazy s cílem usnadnit dodávky pomoci.

Izraelská armáda k těmto krokům přistoupila v situaci, kdy z Pásma Gazy přichází stále více informací o případech úmrtí hlady. Izrael čelí rostoucímu tlaku ze strany mezinárodních humanitárních organizací i mnoha zemí, které ho obviňují z toho, že brání dodávkám pomoci do Gazy, kde od října 2023 vede vojenskou ofenzivu, již odůvodňuje tehdejším útokem Hamásu na jihu Izraele. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tento týden situaci v Gaze popsal jako "masové hladovění způsobené člověkem".

Při dodávkách jídla se boje zastaví

Izraelská armáda rovněž oznámila, že v rámci snahy vyřešit problém s rostoucím hladověním v palestinském Pásmu Gazy pozastaví boje ve třech oblastech pásma, uvedly tiskové agentury. Podle portálu The Times of Israel bude armáda tyto humanitární přestávky v hustě osídlených oblastech Gazy vyhlašovat každý den na deset hodin, a to od 10:00 do 20:00 místního času. Platit budou do odvolání.

Oznámení následuje poté, co se Izrael dostal pod rostoucí tlak zemí, aby na tomto palestinském území zlepšil humanitární podmínky.