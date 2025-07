Izraelská armáda kvůli hladomoru v Gaze ohlásila každodenní přestávky v bojích

Izraelská armáda oznámila, že v rámci snahy vyřešit problém s rostoucím hladověním v palestinském Pásmu Gazy pozastaví boje ve třech oblastech pásma, uvedly tiskové agentury. Podle portálu The Times of Israel bude armáda tyto humanitární přestávky v hustě osídlených oblastech Gazy vyhlašovat každý den na deset hodin, a to od 10:00 do 20:00 místního času (od 9:00 do 19:00 SELČ).

Oznámení následuje poté, co se Izrael dostal pod rostoucí tlak zemí, aby na tomto palestinském území zlepšil humanitární podmínky. Pauzy v bojích se uskuteční v oblastech, kde momentálně neoperují izraelské pozemní jednotky, a to v uprchlickém táboře Dajr Balah ve středu Gazy, v oblasti Mavásí na jihu a ve městě Gaze, které je správním střediskem pásma. Armáda také přislíbila, že určí bezpečné trasy pro průjezd konvojů OSN a humanitárních organizací s potravinami a léky pro obyvatele Pásma Gazy. Armáda v komuniké uvedla, že tento krok dělá v souladu s pokyny politického vedení a v rámci úsilí o zvýšení dodávek humanitární pomoci do pásma a že rozhodnutí koordinovala s OSN a mezinárodními organizacemi. Armáda uvedla, že podniká kroky na podporu humanitárního úsilí souběžně s operacemi proti teroristickému hnutí Hamás a dalším teroristickým organizacím v Pásmu Gazy s cílem ochránit izraelské civilisty. Související Izraelští vojáci zadrželi další loď s aktivisty a humanitární pomocí mířící ke Gaze Izraelská armáda k těmto krokům přistoupila v situaci, kdy z Pásma Gazy přichází stále více informací o případech úmrtí hlady. Izrael od října 2023 vede vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy v odvetě za teroristický útok ozbrojenců Hamásu na jih Izraele.