Řím jinak: praktické tipy, jak si užít návštěvu věčného města nad Tiberou

Řím.
Město církevní architektury.
Barokní sochy - Bernini.
Foto: Michaela Váňová
před 1 hodinou
V dalším článku ze série Léto s Aktuálně se podíváme do Říma. Tepající italská metropole je kouzelné místo, kam každoročně míří miliony turistů - a dost možná i vy. Především pokud jedete poprvé, je třeba se na pobyt připravit. V létě tam bývají tropická horka, i přes 40 stupňů, nabalte si tedy láhev na vodu a pohodlné boty. Nejpohodlnější je totiž pohybovat se po ulicích Říma pěšky.

Památky

Věčné město toho po kulturní stránce nabízí tolik, že by se vám ani za celý život nepodařilo všechny památky projít. Deník Aktuálně vám přináší alespoň několik praktických tipů.

Pokud máte rádi církevní architekturu a nechcete čekat hodiny v davu, doporučujeme dva schované kostely s nádhernou středověkou výzdobou přímo v centru. S. Clemente a S. Cosma e Damian se nachází přímo u Colossea, ale přesto zejí prázdnotou. Pokud se chcete podívat na Fori Romani nebo do výše zmíněného Colossea, kupte si lístky předem, nebo se obrňte trpělivostí, fronty tu bývají i na několik hodin…

Během dne nezapomínejte pít! Město je lemováno fontánkami s pitnou vodou, kterou si můžete zdarma napustit. Pokud půjdete po kostelech, nezapomeňte na vhodný oděv, v minisukni vás do většiny svatostánků z nepustí. Ne všude se oblečení přísně kontroluje, ale nepříjemně byste mohli být překvapeni ve Vatikánu, kde se na dodržování pravidel přísně dohlíží.

Vyhlídky

Jak si nejvíc užít pohled na věčné město? Přeci z ptačí perspektivy! Čím výše se vám podaří dostat, tím krásnější pohled na stovky kopulí se vám otevře. Přinášíme vám tedy tipy na nejkrásnější římské výhledy, které jsou zdarma.
Park Savello se nachází vedle středověkého kostela S. Sabina, který také stojí za návštěvu. Výhled z pahorku Aventin je přístupný každý den do deváté hodiny večerní. Hned vedle se také nachází tzv. serratura (klíčová dírka, skrz kterou se můžete podívat přímo na kopuli chrámu sv. Petra.

Nad městem se tyčí krásná terasa Gianicolo, která je údajně jedním z nejromantičtějších míst v celém Římě. Vydejte se tam na západ slunce nebo přesně v poledne, kdy uslyšíte symbolický výstřel z kanonu, který zavedl papež Pius IX. již v roce 1847.

Další známá terasa zvaná Terazza del Pincio vám otevře výhled na Piazza del Popolo a široké okolí. Velkou výhodou je, že se nachází přímo v centru.

Jídlo

Mezi nejslavnější pokrmy římské kuchyně patří carbonara, tu jistě znáte. Možná budete překvapeni, jak moc rozdílně chutná, je to především díky dodržení originálních surovin - třeba slaniny z hovězího líčka (guanciale), která je jednou ze stěžejních ingrediencí. Ochutnejte ale i další typické těstoviny: gricia (guanciale a rajčatové sugo) nebo cacio e pepe (pepř a pecorino).

Jednou z místních specialit je pinsa romana, což je lehčí druh pizzového těsta, který má v sobě větší obsah vody. Od normální pizzy se liší tvarem i chutí, díky jinému složení ingrediencí je těsto křupavější.
A pokud máte chuť na sladké, ochutnejte třeba typické maritozzi - nadýchané těsto naplněné krémovou šlehačkou.

Tip na carbonara: neváhejte a stůl v restauraci Trattoria Vecchia Roma (u Termini), kde dělají nejlepší carbonara ve městě, si rezervujte dopředu. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, doporučujeme verzi s lanýži (carbonara tartufata). Po večeři se můžete vypravit do nedaleké Gelateria Fassi, jedné z nejstarších zmrzlináren ve městě.

Příroda

V Římě i jeho širším centru se nachází řada parků, kde si můžete odpočinout od shonu velkoměsta. Nad Piazza del Popolo se nachází obrovské zahrady, které vedou až k Ville Borghese, v tomto komplexu parků se můžete projít nebo si tam udělat piknik. Najdete tam i krásné jezírko, kde si můžete půjčit i loďku a projet se.

Když se vypravíte trošku dál z centra, můžete navštívit třeba park Parco degli Acquedotti, kterému vévodí nádherné římské akvadukty. Toto místo má úžasné genius loci a nejkrásnější je v podvečer, kdy tam míří mnoho místních na procházku nebo na romantické rande.

Mnohem dále, než se běžný návštěvník metropole běžně dostane, se nachází další nádherný park, jehož kořeny sahají až do antiky - Parco della Caffarella. Za návštěvu pak stojí i Via Appia Antica, jedna z nejstarších zachovalých silnic někdejší římské říše.

Doprava

Řím disponuje řadou letišť - nejčastěji se dostanete nejspíš na Fiumicino, druhou volbou může být Ciampino. Z Fiumicina se dá dostat jak taxíkem, tak vlakem či autobusem. Nejlevnější variantou zůstává autobus, kupř. Terravision nabízí zvýhodněné zpáteční lístky za cca 13 eur (asi 320 korun). Jede zhruba hodinu a doveze vás na hlavní nádraží Termini, odkud se dá pohodlně dostat do celého města. Na Termini najdete metra i další MHD.

Dávejte si pozor na své věci, bohužel kolem nádraží se shlukují podivné existence. Lepší je se tam moc nezdržovat.

MHD

Hromadná doprava v Římě není úplně spolehlivá. Pokud nejste daleko od cíle, je lepší jít pěšky. Autobusy sice mají nějaký jízdní řád, ale je spíše orientační. Relativně dobře funguje třeba metro - jedna cesta stojí 1,50 eura (cca 36 korun).

