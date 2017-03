Vydávání řidičských průkazů čekají změny, mají zdražit na čtyřnásobek

před 42 minutami

V roce 2018 pravděpodobně dojde ke změnám při vydávání řidičských průkazů. Lidé si o ně nebudou muset žádat jen v místě trvalého bydliště. Poplatek za jeho vydání však vzroste z 50 na 200 korun.

Praha - Lidé zřejmě budou moci nově žádat o vydání řidičského průkazu nebo o jeho výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, nejen v místě trvalého bydliště jako doposud. Novinka by mohla podle doporučení sněmovního výboru pro veřejnou správu platit od července příštího roku.

Totéž se bude vztahovat na průkazy profesní způsobilosti a paměťové karty řidiče, které se dávají do digitálních tachografů. Dolní komora by měla novelu poslanců z klubu TOP 09 a Starostů schvalovat na dubnové schůzi.

Původně výbor podpořil celkový pozměňovací návrh, podle kterého by změna ve vydávání řidičských oprávnění měla nastat zhruba za 2,5 roku poté, co norma vyjde ve sbírce. Poukazovalo se na potřebu upravit informační systémy veřejné správy.

O něco dříve, asi za dva roky od platnosti zákona, by žadatelé nemuseli přikládat k žádosti o řidičský průkaz papírovou fotografii. Úřad by si opatřil její digitální podobu z registru veřejné správy, nebo ji budou muset úředníci zhotovit vlastním fotoaparátem.

Zkrácení lhůty pro účinnost novely jako celku na 1. červenec příštího roku navrhl Jan Farský (STAN, za TOP 09). Výbor tuto úpravu doporučil poslancům při posuzování pozměňovacích návrhů před třetím čtením schválit. Původně navrhovaný odklad účinnosti lhůtu Farský označil za "neuvěřitelný a neobhajitelný". Sněmovna by podle stanoviska výboru naopak neměla přistoupit na požadavek Jana Klána (KSČM), aby byla předloha účinná pro fotografie od července 2019 a pro vydávání průkazů od následujícího ledna.

Papírová fotografie bude podle novely nadále nutná u mezinárodních řidičských průkazů. Za jejich vydání budou lidé nově platit 50 korun.

Výhradně úřady obcí s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště budou dále řešit například odebírání řidičských průkazů nebo pozastavování jejich platnosti, uvádí novela.

Poplatek za vydání řidičského průkazu vzroste z nynějších 50 korun na 200 korun. Původní znění poslanecké novely předpokládalo zdražení na 100 korun jen v případě, že žádost bude podána na jiném úřadě než v místě trvalého bydliště. Razantnější růst poplatku je podle zdůvodnění dán tím, že se neměnil řadu let a lidé ušetří za papírovou fotografii. Navíc obyvatelé, kteří žijí jinde než v místě bydliště, nebudou muset kvůli podání žádosti a vyzvednutí průkazu cestovat, což jim uspoří čas i peníze.

Od letošního června budou moci lidé vyřizovat na všech úřadech obcí s rozšířenou působností registraci vozidel. Nyní je to možné stejně jako u řidičských průkazů jen v místě jejich bydliště nebo sídla firmy. Převod vozu je možný pouze na úřadu v bydlišti původního vlastníka.

Poslanec ODS Petr Bendl by na plénu podle doporučení výboru neměl uspět se změnou vymezení pro zřizování ochranných pásem silnic. Zjednodušilo by to povolování reklamních zařízení v obcích, podle Bendla po slovenském a rakouském vzoru. Podobnou úpravu podal v minulosti jako samostatnou novelu Jaroslav Foldyna (ČSSD), vláda se k ní postavila záporně a Sněmovna ji dosud neprojednala.

