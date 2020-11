Stravenkáři utužují byznys s obchody. Restaurace podpoří slevami i nulovou provizí

Pandemií koronaviru dotčené stravenkářské firmy a obchodní řetězce utužují vzájemnou spolupráci. Nejnověji mohou zákazníci zaplatit stravenkami za nákup od pondělí v prodejnách Globus, a to těmi od vydavatelů Edenred, Sodexo i Up Česká republika. Lidl začal přijímat stravenky Sodexo už před měsícem. A například Kaufland, který má s Lidlem stejného majitele, zavedení dalších stravenek chystá.

V Globusu lze nově u klasických pokladen platit elektronickou i papírovou stravenkou nákup do výše 1000 korun. Tak jako v jiných obchodech je za ně možné pořídit potraviny a nealkoholické nápoje.

"Rozhodli jsme se k této změně, abychom vyhověli zákazníkům. V tuto chvíli není tak velké množství míst, kde lze stravenky uplatnit," domnívá se mluvčí Globusu Lutfia Volfová. "Přitom víme, že u nás zákazníci dělají velké nákupy, aby si doma uvařili. Proto jsme se rozhodli k akceptování nebývale vysoké hodnoty stravenek. Z jejich hodnoty můžeme zákazníkům vrátit 20 korun v hotovosti," upřesňuje Volfová s tím, že stravenky nelze uplatnit na samoobslužných a Scan&Go pokladnách.

Možnost platit stravenkami rozšířil zhruba před měsícem ve spolupráci se Sodexem také německý řetězec Lidl, který do počátku října akceptoval výhradně vlastní stravenky Naše stravenka. "Navázáním spolupráce a připojením prodejen Lidl do naší sítě poskytujeme 700 000 držitelům stravenek a stravenkových karet další možnost, kde si pořídit potraviny na přípravu kvalitního oběda," komentovala tehdy uzavření spolupráce mluvčí Sodexo Benefitů Tereza Knířová.

Kaufland, který spolu s Lidlem spadá pod skupinu Schwarz Gruppe, v současnosti akceptuje rovněž stravenky Naše stravenka a také Ticket Restaurant od Edenredu v papírové a elektronické podobě. "V nejbližší době chystáme zavedení dalších druhů stravenek," potvrzuje pro on-line deník Aktuálně.cz tisková mluvčí řetězce Renata Maierl.

Od teplého jídla k šetření

Stravenky alespoň některého typu tak akceptuje v Česku již naprostá většina obchodních řetězců. A to včetně on-line supermarketů Košík.cz a Rohlik, které ovšem jejich přijímání v nouzovém stavu naopak v podstatě zastavily.

Právě vydavatelé stravenek patří mezi dlouhodobé kritiky zavedení takzvaného stravenkového paušálu v Česku. Ten, v případě schválení, podle nich přihraje tržby právě obchodním řetězcům. Stravenkový paušál dává zaměstnavateli na výběr, zda přispěje svému zaměstnanci na stravování stravenkami, nebo nezdaněnou hotovostí. Taková hotovost podle stravenkářů odradí zaměstnance od teplých obědů v restauracích a kantýnách.

"Stravovací paušál bude nahrávat nákupům v zahraničních řetězcích, protože se lidé budou snažit ušetřit," uvedl v říjnovém rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz šéf Sodexo Benefitů Daniel Čapek.

Ve spolupráci s obchodními řetězci ale problém nevidí. "I my se pohybujeme na konkurenčním trhu, všichni naši konkurenti mají samoobsluhy ve svém portfoliu provozoven, těžko se tedy jedna firma může snažit vychovávat trh ve věci, kterou by naopak mělo regulovat ministerstvo financí, které jsme k tomu ostatně opakovaně vyzývali," vysvětlil Čapek v rozhovoru.

Boj o zásadní tržby

Nejzásadnější jsou pro stravenkové firmy ale tržby restaurací. Ty například v případě společnosti Sodexo tvoří 60 procent z celkového objemu stravenek.

Firmy proto už v říjnu avizovaly, že chtějí podnikům, které musely v druhé vlně pandemie znovu zavřít a vystačit si jen s výdejními okénky a rozvozem, různě pomáhat.

Vydavatelé například hromadně kývli na snížení provizí ze stravenek a zvýšili či zcela zrušili limity na elektronických kartách, aby lidé stihli benefit do konce roku vyčerpat. Tento týden pak společnost Edenred uvedla, že vrátí pět korun za každou platbu jídla nad 100 korun provedenou stravenkovou kartou. To by podle ní měla splňovat naprostá většina zakoupených obědů.

"Restaurace jsou našimi dlouholetými obchodními partnery, a protože jsou nyní v ohrožení, tak jsme se rozhodli je co nejefektivněji podpořit z vlastních zdrojů. Naší snahou je motivovat lidi k opakovanému nákupu obědů a později i k co nejčastějším návštěvám restaurací," říká generální ředitel společnosti Edenred Nicolas Eich.

"To, čím celý gastro sektor nejvíce trpí, je nízká návštěvnost a náš program by ji měl zajistit. K útratám takto pobízíme čtvrt milionu majitelů našich stravenkových karet," upřesňuje.

Ve druhé polovině listopadu hodlá společnost program dále rozšířit. Umožní restauracím zdarma propagovat jejich vlastní nabídky v mobilní aplikaci pro uživatele stravenkových karet.

Konkurenční společnost Up Česká republika, která nabízí stravenky Chèque Déjeuner, následně v úterý oznámila, že se do konce roku vzdává provizí v gastro sektoru docela. "I přes současnou situaci, která na gastro segment tvrdě dopadá, věříme, že každá forma podpory může pomoci," říká generální ředitel společnosti Stéphane Nicoletti.

Provozovatelé gastro služeb mohou k proplacení stravenek kromě možnosti proplacení přímo u společnosti Up ČR využít některé ze 13 velkoobchodních center Makro.

"Rádi bychom udělali pro restaurace ještě více, ale nedovoluje nám to bohužel nejistá situace v našem podnikání. Pokud by byla přijata novela o stravenkovém paušálu, sníží se počty lidí ochotných se pravidelně stravovat v restauraci a s velkou pravděpodobností by tak byly citelně zasaženy i naše služby," doplňuje Nicoletti.

Konkurenční Sodexo nabídlo v říjnu snížení své provize pro malé restaurace na příštích šest měsíců na tři procenta a Edenred pak na 4,5 procenta.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků uvádí, že kvůli koronakrizi letos gastro segment přijde o 60 až 80 miliard korun. Stravenky jsou přitom nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí.