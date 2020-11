Další obchod si plácl se stravenkáři. Nákupy za jídelní kupony rozšiřuje i Kaufland

Kaufland spolu s Lidlem od pondělí nově přijímají papírové stravenky a eStravenku od společnosti UP Česká republika a stravenkovou kartu Benefit Plus. Po řetězci Globus tak tito obchodníci v době pandemie koronaviru dále rozšiřují spolupráci s vydavateli stravenek. Limit pro jeden nákup s papírovými stravenkami v Kauflandu je 10 kusů poukázek, u elektronických karet pak činí 1600 korun.

"Rozšiřujeme možnost placení pro naše zákazníky, kteří využívají stravenky nebo stravenkové karty. Mohou jimi platit v hodnotě až 1600 korun za jeden nákup," potvrzuje mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

Doposud řetězec přijímal pouze své vlastní poukázky zvané Naše stravenka a pak stravenky Ticket Restaurant od Edenred.

Hotovost prodejce na stravenky nevrací. "Případné přeplatky má zákazník možnost nechat ve formě daru pro neziskovou organizaci Chance for Children, kterou Kaufland dlouhodobě podporuje," uvádí Kaufland.

Papírovými stravenkami lze přitom zaplatit jen na běžných pokladnách, elektronickými kartami i na těch samoobslužných.

Kde přijímají stravenky: Lidl V prodejnách zákazníci zaplatí stravenkami Naše stravenka, Sodexo, Up Česká republika a stravenkovou kartou Benefit Plus a eStravenka. Kaufland V Kauflandu je možné platit stravenkami Naše stravenka, Ticket Restaurant (Edenred), Up Česká republika a stravenkovou kartou Benefit Plus a eStravenka. Albert Albert přijímá stravenky společností Sodexo Pass, Ticket Restaurant (Edenred) a UP Česká republika. Stravenkové karty akceptuje od společností UP Česká republika, Edenred, Sodexo, CES ePlatby a Benefit Plus. Globus Hypermarkety Globus přijímají papírové i elektronické stravenky vydávané společnostmi Sodexo, Edenred a Up ČR. Billa Prodejny Billa akceptují stravenky od vydavatelů Edenred, UP Česká republika a Sodexo. Tesco Všechny prodejny Tesco přijímají stravenky Gastro Pass, Ticket Restaurant (Edenred) a UP Česká republika. Platit je možné rovněž Gusto Kartou a kartou Benefit Plus. Penny Market Penny Market přijímá papírové stravenky Ticket restaurant (Edenred) a UP Česká republika i elektronickou verzi Ticket restaurant a eStravenku. Coop O akceptování stravenek si rozhodují jednotliví prodejci sami.

Kaufland avizoval rozšíření stravenkových služeb již v minulém týdnu, kdy oznámil svou spolupráci s vydavateli UP Česká republika, Sodexo a Edenred konkurenční Globus. "Rozhodli jsme se k této změně, abychom vyhověli zákazníkům. V tuto chvíli není tak velké množství míst, kde lze stravenky uplatnit," uvedla k tomu mluvčí Globusu Lutfia Volfová.

Možnost platit stravenkami rozšířil zhruba před měsícem ve spolupráci se Sodexem také německý řetězec Lidl, který s Kaufandem spadá pod stejnou skupinu Schwarz Gruppe.

Ten v pondělí oznámil další rozšíření - a to stejné jako Kaufland. "Estravenky Benefit Plus odebírájí v tuzemsku zaměstnanci více než 250 firem. Papírové stravenky Up spolu s elektronickou kartou eStravenka pak využívá 310 000 lidí, kterým přinášíme novou možnost nákupu kvalitních potravin ve více než 260 prodejnách Lidl v ČR," vysvětluje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Lidl do počátku října akceptoval také výhradně vlastní stravenky Naše stravenka.

Stravenky alespoň některého typu tedy nyní přijímá naprostá většina obchodních řetězců, a to včetně on-line supermarketů Košík.cz a Rohlik.

K utužení spolupráce mezi stravenkářskými firmami a řetězci dochází v době druhé vlny pandemie koronaviru, kdy stravenkáři přicházejí o značnou část svých tržeb z uzavřených restaurací. Před schválením je také takzvaný stravenkový paušál, který vydavatelé stravenek dlouhodobě kritizují.

Ten případně zaměstnavateli umožní zvolit si, zda svému zaměstnanci přispěje na stravování formou stravenek, nebo nezdaněné hotovosti.

Druhá varianta by podle některých stravenkářů přihrála tržby právě supermarketům, protože lidé s "hotovostí v kapse" podle nich začnou utrácet jinak než za teplé jídlo v restauraci či v kantýně.

Stravenky v Česku patří mezi nejrozšířenější firemní benefity. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí.