Snadnější oddlužení? Úplně bez splácení to nepůjde, zkusme i veřejné práce, navrhují poslanci

před 1 hodinou

TOP 09 chce zachovat princip, že dlužník musí zaplatit alespoň část svých závazků. Hnutí STAN navrhuje, aby obce lidem procházejícím procesem oddlužení mohly nabízet veřejně prospěšné práce.

Praha - Starostové a nezávislí budou ve Sněmovně navrhovat, aby obce lidem procházejícím procesem oddlužení mohly nabízet veřejně prospěšné práce. Novinářům dnes zástupci STAN řekli, že by to pomohlo obcím, ale také dlužníkům a věřitelům.

TOP 09 chce v předpisu zachovat princip, že dlužník musí zaplatit alespoň část svých závazků, hovoří o snížení současné hranice na 10 až 15 procent. Pozměňovací návrhy slibují i lidovci.

Vládní novela z dílny ministra spravedlnosti Roberta Pelikána počítá s tím, že by lidé mohli vstoupit bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Novela by odstranila nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit během pěti let aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová novinářům řekla, že by strana uvažovala o stanovení hranice mezi 10 a 15 procenty, jejichž splacení by umožnilo vstup do úplného oddlužení.

"Považuji za prospěšné snížit hranici, ale aspoň nějakou v zákonu nechat," řekl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. Představitelé strany zdůrazňovali, že dluhy se mají platit, zároveň kritizovali, že lidé jsou často v tíživé situaci z velké části kvůli drobným dluhům.

Šéf poslanců STAN Jan Farský řekl, že pozměňovací návrh Starostů by měl do procesu zapojit obce. "Obce jsou připraveny dodat v rámci veřejně prospěšných prací dostatek pozice, aby tam, kde člověk chce projít dlouhým oddlužením, mohl pracovat pro společnost aspoň v této oblasti," uvedl.

Obce by podle Farského podaly pomocnou ruku státu a občanům, samy by z toho profitovaly, stejně jako věřitelé zapojení do insolvenčního řízení.

Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) novinářům řekl, že lidovci přijdou s pozměňovacími návrhy, které by upravily některé parametry, například komu a za jakých podmínek by bylo oddlužení povoleno. "Věříme, že ve druhém čtení dojde k řadě úprav, které povedou k tomu, že bude (zákon) funkční," uvedl Výborný.