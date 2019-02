Kalkulačka: Dosáhnete na hypotéku? Spočítejte si, zda máte pro banku dostatečný plat

Hypotéky ČNB za poslední tři roky regulovala už několikrát. Jedním z důvodů je, aby se domácnosti příliš nezadlužovaly. Tedy aby se nevytvořila velká skupina lidí, kteří se v případě zhoršení ekonomické situace dostanou do dluhové spirály. Zadlužený člověk omezí své výdaje, to se odrazí v poptávce po zboží a službách. To zase zhorší situaci malých firem a nakonec celou ekonomiku.

A tak zatímco před třemi lety dosáhl na hypotéku téměř každý, dnes je to jinak. K získání hypotéky tedy potřebujete:

Vlastní úspory ve výši aspoň 20 % hodnoty nemovitosti, pokud tedy hypotéka pokryje její celkovou cenu. Banky vám půjčí 80 % odhadní ceny nemovitosti.

Potřebujete peníze na 4% daň z pořízení nemovitosti. Někdy banky umožňují daň zahrnout do hypotéky.

Musíte doložit, že měsíční splátka, všech vašich úvěrů, které máte, tedy například i leasingu na auto nebo spotřebitelského úvěru, nepřesáhne 45 procent vašeho příjmu.

Musíte doložit, že výše vašeho celkového zadlužení nebude vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu.

Je pravda, že v některých specifických případech mohou banky doporučené limity České národní banky překročit. Ovšem jen výjimečně. Doporučené limity "9/45" mohou překročit nejvýše u 5 % úvěrů. A ze všech hypoték, které banky poskytnou, mohou úvěry s LTV (výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti) mezi 80 a 90 % tvořit nejvýše 15 %.

Pokud vám příjem na hypotéku nevystačí, radí finanční odborníci následující: