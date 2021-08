Dezinformátoři zacílili na obchody. Falšují zákazy a radí, "jak nebýt ovcí s rouškou"

Sociálními sítěmi kolují dezinformace týkající se nákupů v supermarketech v době pandemie koronaviru. Jde například o falešné zákazy vstupu neočkovaných zákazníků, ale také návody, jak si vynutit návštěvu obchodu bez ochrany úst a nosu i za cenu poškození zboží. Policie přitom upozorňuje, že za napodobování podobných postupů, jak "nebýt ovce s rouškou", hrozí v Česku tisícové pokuty.

"Neobslouží vás v obchodě, protože odmítáte být ovce s rouškou? Otevřete vše, co máte v košíku. Salám, mléko, kousněte si do rohlíku, pootvírejte prostě všechno, a pokud vám to i přesto odmítnout prodat, tak jim to tam nechte," vyzývá na slovenském Facebooku předseda nacionalistického sdružení Slovenské hnutí obrody Štefan Polačik.

Dodává, že "teď něco podobného udělal v Tesku, kde ho iniciativní brigádník opakovaně odmítl obsloužit". Za svůj příspěvek, který sdíleli i mnozí čeští odpírači hygienických opatření, si ovšem v komentářích vysloužil hromadnou kritiku, že navádí k poškozování cizí věci.

Před tímto chováním zákazníků na prodejně varuje také policie. V Česku je totiž považováno za přestupek proti majetku. "Policie ČR může za takovéto jednání dát v příkazním řízení pokutu až do výše 10 000 korun," upozorňuje pro on-line deník Aktuálně.cz vedoucí oddělení tisku Ondřej Moravčík.

Po kritice v navazujícím příspěvku Polačik prohlásil, že nikoho k trestnému činu nenavádí a nedopouští se ho prý ani on. "Popsal jsem situaci, kdy si prodavač hraje na Boha a jak s ním vyběhnout," dodal.

V Česku ale osoby bez odpovídající ochrany dýchacích cest podle současných opatření státu do prodejny nesmí ani vstoupit. "Pravidla jsou v současnosti nastavená tak, že je povinnost každého jednotlivce chránit sebe i ostatní pomocí respirátoru ve veřejných uzavřených prostorech, typicky v obchodech. Takto to vláda stanovila," připomíná pro Aktuálně.cz právník a zakladatel webu Dostupnýadvokát.cz Ondřej Preuss.

"Obchodník tak může poukázat na takovou povinnost a v případě, že daný člověk nebude opatření vlády respektovat, nemusí ho dle platného práva patrně vůbec obsloužit a může ho dokonce vykázat ze své provozovny," upozorňuje dále advokát.

Se záměrným znehodnocováním zboží, k jakému na Slovensku nabádá Polačik, se ale dosud nesetkal žádný z řetězců, které on-line deník Aktuálně.cz oslovil - tedy Tesco, Albert, Kaufland, Globus ani Lidl.

"S podobným chováním, jako je tomu v případě Slovenska, jsme se nesetkali. Pokud jde o nošení respirátorů, zaznamenali jsme případy, kdy zákazníci chtěli vstoupit do prostor obchodu bez ochrany dýchacích cest. V tomto případě se řídíme nařízením ministerstva zdravotnictví a zákazníky žádáme, aby si respirátor nasadili," potvrzuje Jiří Netík z tiskového oddělení řetězce Tesco.

"Pokud zákazníci nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, po předložení potvrzení o této skutečnosti je jim samozřejmě vstup umožněn. Pokud zákazník toto potvrzení nemá nebo ho odmítne předložit, tudíž neprokáže, že je povinnosti zproštěn, a vstoupí do prostor obchodu bez ochrany dýchacích cest, je upozorněn, že požádáme o součinnost Policii ČR, případně městskou policii," upřesňuje Netík další postup.

"V ojedinělých případech se setkáváme i se zákazníky, kteří nošení roušek či respirátorů odmítají, je ovšem nutné dodat, že naše společnost postupuje vždy zcela v souladu s bezpečnostními nařízeními orgánů ochrany veřejného zdraví. V případě kontroly dodržování povinnosti ochrany dýchacích cest postupujeme zcela v souladu s platnými zákony, ze kterých vyplývá, že vymáhání dodržování daného opatření není v naší kompetenci," doplňuje mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler.

Nákup jen pro očkované?

Právě Lidl se na sociálních sítích setkal s dalším manipulováním zákazníků. V tomto případě šlo o lživou informaci, že vstup do prodejen bude povolen pouze očkovaným proti covidu-19.

Na Facebooku se objevila fotografie hlavního vchodu jedné z prodejen, údajně ve Vrchlabí, kterou sdílely desítky lidí. "Od 6. září vstup pouze pro očkované proti SARS-CoV-2," píše se na dveřích obchodu. Na šíření fotografie upozornil web fakticke.info.

"Co se týká informace o umožnění přístupu výhradně očkovaným zákazníkům, jedná se o podvod," zdůrazňuje mluvčí Lidlu pro Aktuálně.cz. Podle něj na dveřích žádné z prodejen německého řetězce zákazníci takový nápis nenaleznou. "Společnost Lidl respektuje svobodné rozhodnutí každého zákazníka a v žádném případě tak nedochází k jakékoliv diskriminaci očkovaných nebo neočkovaných osob," dodává mluvčí.

Dezinformace na sociálních sítích

Sociální sítě šíření dezinformací mezi lidmi usnadňují a urychlují. Ty s největším vlivem - jako Facebook či Twitter - se proto snaží rozvíjet metody, jak s dezinformacemi bojovat, zejména pokud jde o pandemii koronaviru.

Právě Twitter například tento měsíc oznámil, že začne v rámci boje se lživými tvrzeními na své stejnojmenné platformě spolupracovat se světovými tiskovými agenturami Reuters a Associated Press (AP).

Agentury budou na síti poskytovat kontext k informacím, o nichž se bude ve svých příspěvcích zmiňovat velké množství uživatelů. Twitter doufá, že nová funkce omezí šíření dezinformací na jeho sociální síti, za což opakovaně sklízí kritiku.

Twitter v prohlášení uvedl, že spolupráce s agenturami zajistí, že budou na jeho platformě rychle dostupné přesné a důvěryhodné informace "když se povedou spory o faktech". "Namísto toho, abychom čekali, než se něco stane virálním, bude Twitter poskytovat kontext k diskusím s tím, jak se budou vyvíjet," uvedla firma a dodala, že hodlá i předvídat směr, kterým by se konverzace mohly začít ubírat.

Twitter letos zahájil také provoz systému Birdwatch, který je založený na práci dobrovolníků. Ti prochází příspěvky a označují takové, které jsou podle nich zavádějící.