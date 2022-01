Deset značek, které mají čeští zákazníci nejraději. Začali oceňovat lidskou empatii

Přechod do digitálního světa je teď sice cílem většiny obchodníků, lidé ale při nákupu touží stále více po lidské empatii. Ukazuje to studie společnosti KPMG, která hodnotí značky devíti odvětví české ekonomiky dle spokojenosti zákazníků. Ta se přitom loni poprvé za čtyři roky nezlepšila. Důvodem může být podle expertů i to, že firmy musely v pandemii zaměřit svou pozornost na jinou část byznysu.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!