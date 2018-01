Češi vymysleli "steak v prášku". Nové superjídlo připravíte za pár vteřin, nepotřebujete nic jiného

před 6 hodinami

Skupina sedmi Čechů vyvinula nové "superjídlo". Od konkurence se má lišit kvalitou i chutí, tvrdí.

Praha - V Česku se začíná prodávat nové "superjídlo" v prášku. Produkt nazvaný Realfood má nahradit snídani, oběd i večeři. Stojí za ním skupina sedmi kamarádů různých profesí.

Přezdívka superjídlo se vžila pro takovou potravinu, která se tváří jednoduše, zpravidla je v podobě prášku, který se smíchá s vodou, a v zásadě pak lze jíst pouze tento pokrm a nic jiného.

Hlavním hybatelem skupiny sedmi Čechů je Tomáš Rajchl. Do vývoje a uvedení na trh investovali řádově jednotky milionů korun.

"Několik mladých lidí mělo spoustu práce, málo času a zajímalo je, co a proč jedí," vzpomíná Rajchl. Chtěli si vyrobit jídlo, kterému věří co do kvality složení a nutričních hodnot víc než řadě běžně dostupných potravin nebo rychlému občerstvení.

Ve světě už existuje mnoho podobných produktů. I v Česku je delší dobu známá například původem tuzemská Mana - ta se vyrábí čtyři roky. Tento "ready to drink" výrobek se prodává například i ve velkých e-shopech Alza či Amazon, letos se dostal i do prodejen obchodního řetězce Globus.

Podle Rajchla ale jejich výrobek přímou konkurenci nemá. "Konkurencí je nám běžné jídlo, steak. Kvalita, makroživiny, nepoužívání řady balastních látek - to jsou věci, jimiž jsme oproti zdánlivě podobným výrobkům odlišní. Také jsme výjimeční chutí. Zkoušeli jsme stovky podobných produktů a hodně pracovali na chuti směsí," popisuje Rajchl.

Příchutě California Strawberry, French Vanilla, Czech Poppy, Peruan Chocolate a Pure Natural znějí díky angličtině světově. I proto, že firma má exportní ambice. "Mít více příchutí je důležité hlavně pro případ dlouhodobého stravování. Vytvořit příchutě byl každopádně velmi složitý proces," vysvětluje Rajchl.

"Pro vanilkovou příchuť jsme vybrali dodavatele vanilkových semínek z Madagaskaru. Madagaskar však záhy zasáhl tajfun, následně plicní mor. Nabídka vanilky významně poklesla. Museli jsme najít jiného dodavatele a uspěli jsme až v Kostarice," vzpomíná.

Jídla jako Realfood nebo zmíněná Mana mají z principu zajímat hlavně ty, kteří třeba kvůli práci nestíhají standardně jíst. Prášek se smíchá s vodou, mlékem nebo například kávou a za pár vteřin je pokrm hotový. Výhledově by chtěli Rajchl a spol. přijít také s formou už hotového umíchaného nápoje nebo tyčinek.

"Při vývoji jsme se neomezovali cenou. Přišlo nám nemožné udělat dobré jídlo za 30 korun, chtěli jsme maximální kvalitu," poznamenává Rajchl. Zdůrazňuje, že Realfood obsahuje 15 vitaminů, 10 minerálů, ve 100 gramech jídla je 50 gramů bílkovin, 28 gramů sacharidů, 10 gramů tuků. A naopak žádný lepek, laktóza, cukr, sója nebo konzervanty.

"Bílkoviny jsou ze sušených vajec nebo z micelárního kaseinu, tuk je hlavně kokosový," upřesňuje.

Cena jednoho jídla tak vyjde na 80 korun. Základní balení, které Realfood prodává, obsahuje 25 dávek. Na firemním e-shopu, což je dosud jediný prodejní kanál, se prodává za 2100 korun.

Skupina, která Realfood vyvinula, jej nechala vyrobit u toužimské společnosti Artifex Isntant, která se podobnými projekty dlouhodobě zabývá. "Zatím šlo asi pět tun, ale čekáme velkou poptávku a doufáme, že ročně to bude řádově víc," říká Rajchl.

