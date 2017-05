Koruna je nejsilnější za poslední tři týdny, pomohly jí hlavně francouzské volby

před 5 minutami

Do nového pracovního týdne vstupuje česká měna o něco silnější. Do pásma 26,60 až 26,70 jí pomohl především výsledek prezidentských voleb ve Francii. Prudké posílení koruny po konci intervencí, ve které věřili někteří zahraniční spekulanti, ale zatím nenastalo.

Praha - Do dalšího zkráceného pracovního týdne vstoupila česká koruna o téměř třicet haléřů silnější oproti začátku předchozího týdne. K úrovni 26,60 až 26,70 koruny za euro ji pomohlo zejména vítězství proevropsky orientovaného centristy Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách. Na domácí politický vývoj naopak česká měna téměř nereaguje.

"Za o něco lepší náladou na koruně stojí několik vzájemně provázaných faktorů. Na prvním místě se ukazuje, že kombinace rizikových faktorů jako francouzské prezidentské volby a česká politicko-ústavní krize nejsou pro korunu alespoň zatím dostatečnými argumenty pro další ztráty," říká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Rychlé posílení české měny, ve které věřili před ukončením intervencí mnozí zahraniční spekulanti, ani prudké výkyvy kurzu, jež předpovídali analytici, se ale za měsíc od opuštění kurzového závazku nedostavily. Koruna se po 6. dubnu, kdy ČNB poprvé po tři a půl letech nechala utváření kurzu opět jen na poptávce a nabídce na trhu, pohybuje v úzkém pásmu 26,50 až 27,10 za euro.

"ČNB umožnila do tuzemské ekonomiky v letošním roce přitéct extrémní objem spekulativního kapitálu v řádech desítek procent hrubého domácího produktu. Koruna je tak extrémně překoupená a jejímu posílení brání postupné uzavírání pozic spekulativního kapitálu," říká hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Mezi investory, kteří ještě před koncem intervencí nakoupili českou měnu při kurzu 27 korun za euro nebo levněji, se nyní při každém výraznějším posílení měny najdou takoví, kteří chtějí svoje zisky vybrat. Koruny proto prodávají a českou měnu tak znovu oslabují.

"Prozatím se však z relativně poklidného vývoje kurzu koruny po konci intervencí zdá, že spekulativní kapitál v tuzemské ekonomice poměrně trpělivě vyčkává. Jeho postupný odliv z Česka však bude posilování koruny v letošním roce zpomalovat," odhaduje Seidler.

Podle Radomíra Jáče, hlavního ekonoma Generali Investments CEE, by však stav české ekonomiky sám o sobě pro posílení měny hovořil. "Trh je ovšem korunou zahlcen, což české měně brání v posílení výrazněji pod úroveň 27 korun za euro," uvádí Jáč. Pokud by koruna nebyla schopna dále posílit ani v následujících měsících, musela by ČNB podle něj přistoupit ke zvyšování úrokových sazeb, aby mohla tlumit inflaci.

Právě nová data o dubnové inflaci, která statistici zveřejní ve středu, by mohla podle analytiků kurz koruny rozhýbat. Investiční stratég Raiffeisenbank Michal Brožka odhaduje, že inflace v dubnu sice zpomalila z březnových 2,6 procenta na 2,2 procenta, v dalších měsících by se ale měla k hladině 2,6 procenta vracet.

"Pokud koruna v té době nebude posilovat, budou uvnitř ČNB sílit hlasy ve prospěch utažení měnových podmínek. S ohledem na nadměrnou úroveň devizových rezerv by se nabízela varianta prodeje malé části těchto rezerv, což by vedlo k posílení koruny," říká Brožka.

Centrální banka ale podle všeho upřednostňuje jinou variantu. Její guvernér Jiří Rusnok minulý týden po jednání bankovní rady přiznal, že ČNB počítala s vyšším posílením koruny po ukončení intervencí, než jaké ve skutečnosti dosud nastalo. Pokud by koruna sama od sebe setrvala na stávajících úrovních delší dobu, přistoupila by centrální banka podle guvernéra ke zvyšování úrokových sazeb.

Ve své nové čtvrtletní prognóze ČNB odhaduje, že sazby vzrostou už v letošním třetím čtvrtletí. "Vyšší úroky ČNB by jednak samy o sobě vedly ke zpřísnění měnových podmínek v české ekonomice, doprovodným efektem by pak velmi pravděpodobně bylo i posílení kurzu samotné koruny vůči euru," očekává Jáč.

I přes neočekávaný vývoj posledního měsíce stále většina analytiků věří, že česká měna do konce roku prolomí hranici 26 korun za euro. Hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler počítá s tím, že do roku 2018 bude česká měna vstupovat v rozmezí 25,50 až 26 korun za euro, Michal Brožka z Raiffeisenbank odhaduje kurz na konci roku na 25,90.

Také analytici oslovení agenturou Reuters v pravidelném průzkumu z konce dubna věří, že koruna vůči euru v následujících 12 měsících posílí. Zpevnit by podle nich měla na 25,80 koruny za euro.

ČNB uměle oslabovala korunu od listopadu 2013, kdy se v obavách z deflace rozhodla nedovolit měně posílit pod 27 korun za euro. Intervenční režim skončil letos 6. dubna. ČNB nakoupila v rámci intervencí eura za více než dva biliony korun.