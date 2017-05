Proč koruna neposiluje? Spekulanti zatím marně čekají na další spekulanty

před 56 minutami

Měsíc po konci intervencí zůstává koruna k euru téměř stejně slabá, jako když ji ČNB bránila před posílením. Podle analytiků za to mohou spekulanti, kteří jakékoli posílení koruny využívají k vybírání svých zisků. Prodejem ale znovu korunu oslabují.

Praha - Levnější eura na dovolenou zůstávají pro Čechy stále v nedohlednu. Už měsíc se přitom může kurz koruny pohybovat "svobodně". Stále však zůstává blízko hranice 27 korun za euro, kde ho v předchozích třech a půl letech uměle držela Česká národní banka.

Vývoj kurzu zatím analytiky překvapuje tím, jak je klidný. Česká měna nejprve plynule posílila zhruba o padesátník, aby se v posledních dvou týdnech vrátila k hranici 27 korun za euro. Nyní se na mezibankovním trhu obchoduje zhruba za kurz 26,85 koruny za euro (ve směnárnách a bankách je o několik desítek haléřů dražší).

Přitom ve čtvrtek 6. dubna, kdy centrální banka oznámila konec intervencí, analytici předpovídali pro nejbližší týdny a měsíce divoký vývoj. Kurz se podle nich mohl pohybovat v širokém rozmezí 26 až 29 korun za euro. Za tímto rozkolísaným vývojem měli podle předpovědí stát spekulanti, kteří se na slabou korunu vrhli s cílem vydělat na jejím budoucím posílení.

I za současným klidným vývojem jsou spekulanti, tedy převážně investiční banky a fondy z celého světy, které se zaměřují na rizikovější investice. "Některým investorům stačilo vybrat zisky jenom pár desítek haléřů, své koruny prodali a proto česká měna tolik neposílila," komentuje dosavadní vývoj kurzu Marek Dřímal, ekonom Komerční banky.

Spekulantů s nakoupenou korunou stále zůstává mnoho. Jejich chování tak bude i v nejbližších měsících korunu v růstu dále brzdit. Jakékoli výraznější posílení je pro ně totiž signálem k prodeji - a to zase korunu oslabuje.

"ČNB svým načasováním konce kurzového závazku umožnila do tuzemské ekonomiky přitéct extrémní objem spekulativního kapitálu v řádech desítek procent HDP. Koruna je tak extrémně překoupená a jejímu posílení brání postupné odcházení spekulativního kapitálu," říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank. Naráží na takzvaný tvrdý závazek ČNB. Ta garantovala, že s intervencemi nepřestane dříve než na začátku dubna - a spekulanti tak měli čas korunu ve velkém nakoupit.

Spekulanti z Londýna nebo třeba New Yorku, kteří drží koruny za desítky miliard eur, momentálně také nemají protistranu, která by od nich koruny kupovala. To dále výrazně snižuje tlak na posílení koruny. Čeští exportéři, kteří by na trhu jinak eura za koruny měnili, se totiž zajistili někdy i na několik let dopředu už před koncem intervencí.

Ve hře je zvýšení sazeb

Spekulanti tak nyní mohou čekat víceméně jen na zájem dalších spekulantů, kteří budou chtít korunu kupovat. Zahraniční banky a fondy mohou do Česka nalákat případné vyšší sazby. A právě o těch už začíná ČNB uvažovat.

"Pokud by velmi mírné posílení koruny od hladiny kurzového závazku trvalo déle, tak se bude více vytvářet potřeba přistoupit k postupnému odpoutání úrokových sazeb od stávající hranice," řekl ve čtvrtek guvernér ČNB Jiří Rusnok. Centrální banka ve své nové čtvrtletní prognóze očekává, že k růstu sazeb dojde už ve třetím čtvrtletí letošního roku a poté i v průběhu příštího roku.

"Právě očekávaný růst sazeb by měl být hlavním tahounem posilování české měny, protože může přilákat nové spekulanty, kteří by korunu kupovali," dodává Dřímal. Investory ze zahraničí může, vzhledem k tomu, že například v eurozóně drží Evropská centrální banka záporné sazby, lákat i velmi nízký růst sazeb.

Čtvrteční guvernérova slova každopádně kurzem koruny zatím výrazně nepohnula. Koruna po nich naopak mírně oslabila, když někteří hráči na trhu očekávali od ČNB příslib rychlejšího zvedání úrokových sazeb.

Posílení až po dovolené?

Na dovolenou tak Češi zřejmě ještě výrazně levnější eura kupovat nebudou. "Současný poexitový vývoj naznačuje, že koruna bude posilovat pomaleji právě z titulu postupného odcházení spekulativního kapitálu. Výraznější posílení koruny - například pod 26 korun za euro - ještě před letními prázdninami je tak méně pravděpodobné," říká Seidler.

Na konci roku 2017 ale korunu na této úrovni analytici čekají. "ČNB podle našeho názoru začne v druhé polovině letošního roku zvyšovat své základní úrokové sazby. Růst sazeb by měl korunu podpořit, z toho důvodu nadále očekáváme ke konci roku kurz mezi 25,5 a 26 korunami za euro," dodává Seidler.

Dřímal je opatrnější. "Koruna by měla během roku posílit k úrovni 26 korun za euro. Na samotném konci roku ale pravděpodobně oslabí a v prosinci by mohla být u kurzu 26,40," říká analytik. Konec roku je totiž podle něj tradičně spojen s částečným opouštěním spekulativních pozic.