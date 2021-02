Kam vložit volné peníze v roce 2021: Zeptali jsme se expertů, do čeho radí investovat

Domácnosti loni podle statistik výrazně zvýšily své úspory, úvěrů si naopak braly výrazně méně.

Vklady českých domácností do bank výrazně rostly. Za rok 2020 se zvýšily o 331 miliard korun, tedy o více než 12 procent. Podle společnosti CRIF Czech Credit Bureau tak jde o největší nárůst v historii ČR.

Na každého obyvatele Česka tak připadl koncem roku 2020 průměrný vklad ve výši 285 tisíc korun, což je přibližně osm průměrných mezd před zdaněním. Koncem roku 2019 šlo o 7,5násobek tehdejší průměrné mzdy, v roce 2014 o sedminásobek a v roce 2008 o šestinásobek.

Zeptali jsme se ekonomických expertů a analytiků na tři věci, které by letos neměly chybět v investičním portfoliu. Například finanční ředitel skupiny Premiot Group Jiří Slavkovský má jasno: "Investice do zlata, rezidenčního bydlení plus rizikovější investice do využití technologií distribuovaných decentralizovaných databází."

V následujících letech se totiž podle něj budou lidé soustřeďovat více na uchování hodnoty, tj. eliminaci dopadů inflace, než reálnou výnosnost investic. U zlata či investic do rezidenčního bydlení sice zhodnocení není vysoké, ale riziko takových investic je relativně nízké. Investice do technologií distribuovaných decentralizovaných databází jsou pak podle Slavkovského rizikovou investicí, nicméně s potenciálem vysokého zhodnocení.