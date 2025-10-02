Zprávy

Superduel online: Závěrečná řežba mezi Fialou a Babišem začíná, střetnou se v duelu

Premiér Petr Fiala, lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), a favorit voleb, předák opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se v televizi Nova naposledy střetnou v předvolebním duelu. Sledujte s námi online klíčovou superdebatu, která může rozhodnout o příští vládě.
Foto: Aktuálně.cz
19:24

Jako první dorazil do budovy TV Nova šéf hnutí ANO Andrej Babiš, informuje televize na webu

19:23

Včerejší střet na CNN Prima NEWS a Primě zasáhl 1 471 000 diváků starších patnácti let. Pořad se stal nejsledovanější debatou letošního předvolebního vysílání. Na obou kanálech CNN Prima NEWS a Prima dosáhl share bezmála 27 procent. Stanice CNN Prima NEWS byla zároveň ve středu nejsledovanější zpravodajskou televizí v Česku.

Foto: Aktuálně.cz
19:20

Fiala i Babiš v každém případě vědí, že jde ještě pořád o hodně, neboť v Česku se tradičně velká část lidí rozhoduje až na poslední chvíli. Tomu bude zcela jistě odpovídat napjatá atmosféra a také sledovanost. 

19:20

Dnešní debata, kterou vysílá televize Nova, v mnoha ohledech jistě naváže na tu včerejší, kterou na CNN Prima News moderovala Terezie Tománková. Lze opět čekat ofenzivního Petra Fialu, jehož koalice Spolu stahuje náskok hnutí ANO. A zajímavé bude sledovat, zda Andrej Babiš i tentokrát udrží nervy na uzdě a invektivy premiéra nebude nijak ostřeji komentovat. Právě tento prvek Babišovy strategie je oproti debatám před minulými volbami nejviditelnější.

19:15

Hodnocení toho, jak si v předchozí debatě vedli oba kandidáti, přinášejí redaktoři Aktuálně.cz Míša Nováčková a Vráťa Dostál.

19:10

Klíčové momenty středečního duelu na CNN Prima News si můžete projít v naší předchozí online reportáži. 

Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš

19:00

Milí čtenáři, vítáme vás u online reportáže k poslednímu předvolebnímu střetu mezi premiérem a lídrem Spolu Petrem Fialou a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Domácí Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Domácí
před 10 minutami
 
Volby do sněmovny 2025 volby Petr Fiala Andrej Babiš debata diskuse duel TV Nova domácí politika

