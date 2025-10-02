Jako první dorazil do budovy TV Nova šéf hnutí ANO Andrej Babiš, informuje televize na webu.
Včerejší střet na CNN Prima NEWS a Primě zasáhl 1 471 000 diváků starších patnácti let. Pořad se stal nejsledovanější debatou letošního předvolebního vysílání. Na obou kanálech CNN Prima NEWS a Prima dosáhl share bezmála 27 procent. Stanice CNN Prima NEWS byla zároveň ve středu nejsledovanější zpravodajskou televizí v Česku.
Fiala i Babiš v každém případě vědí, že jde ještě pořád o hodně, neboť v Česku se tradičně velká část lidí rozhoduje až na poslední chvíli. Tomu bude zcela jistě odpovídat napjatá atmosféra a také sledovanost.
Dnešní debata, kterou vysílá televize Nova, v mnoha ohledech jistě naváže na tu včerejší, kterou na CNN Prima News moderovala Terezie Tománková. Lze opět čekat ofenzivního Petra Fialu, jehož koalice Spolu stahuje náskok hnutí ANO. A zajímavé bude sledovat, zda Andrej Babiš i tentokrát udrží nervy na uzdě a invektivy premiéra nebude nijak ostřeji komentovat. Právě tento prvek Babišovy strategie je oproti debatám před minulými volbami nejviditelnější.
online reportáže k poslednímu předvolebnímu střetu mezi premiérem a lídrem Spolu Petrem Fialou a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.