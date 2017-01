Místo stravenek chceme víc volna a práci z domova, ukázal průzkum mezi zaměstnanci

před 1 hodinou

Češi a Slováci mění své pracovní priority. Zhruba polovina z nich může letos změnit práci. Důležitým faktorem při rozhodování o novém místě pro ně bude, aby měli smysluplnou náplň práce a prostředí, které jim umožní lépe se starat o rodinu. Vyplývá to z čerstvého výzkumu společnosti Wincott People.

Praha – Češi a Slováci mění svůj pohled na práci. Zhruba čtvrtina z nich letos uvažuje o změně zaměstnání a další čtvrtina výměnu zaměstnavatele nevylučuje. Vyplývá to z výzkumu společnosti Wincott People, kterého se v ČR zúčastnilo 526 respondentů a na Slovensku 315.

Uvažujete v roce 2017 o změně zaměstnání? Češi

Slováci Ano 23,2 % 28,3 % Ne 53,1 % 45,4 % Možná 23,6 % 26,3 % Zdroj: Wincott People pomocí aplikace Ipsos

U mladých lidí do 35 let je nejdůležitějším faktorem pro změnu vyšší mzda, která jim umožní zajistit si lepší bydlení či získat vyšší hypotéku. Další důležité důvody s penězi nesouvisí. Pro více než třetinu pracujících je rozhodující, aby je práce bavila. A pro řadu lidí je důležité to, jak dobře jim půjde nová práce skloubit s rodinou.

Zaměstnání blízko domova, s vyhovující pracovní dobou či možností pracovat doma je pro lidi při hledání nového místa mnohem atraktivnější benefit než stravenky, dovolená navíc, auto pro osobní potřeby či zvyšování kvalifikace.

Tak například stravenky řeší při přechodu na nové místo jen 1,3 procenta Čechů a 2,2 procenta Slováků, zatímco home office je důležitý pro zhruba 15 procent Čechů i Slováků.

Možnost končit pravidelně o půl čtvrté či páté odpoledne bez dalších přesčasů je pro třetinu Čechů a 40 procent Slováků dokonce tak důležitým faktorem, že jsou kvůli němu ochotni se vzdát části své mzdy.

Vice jak čtvrtina Čechů (26,9 procenta) by se raději smířila s poklesem platu o pět procent a 7,4 procenta by kvůli jasné možnosti si plánovat odpoledne bylo ochotno jít s platem dolů o desetinu.

Jakou práci byste upřednostnili při srovnatelné mzdě? Češi Slováci (%) Která by mne víc bavila 36,2 % 36,2 % S vyhovující pracovní dobou 15,6 % 12,1 % S možností pracovat z domova 14,7 % 15,2 % Blízko domova 14,3 % 15,2 % S finančním bonusem, nejpozději po roce 9,3 % 7,3 % Se zvyšováním kvalifikace 4 % 7,3 % S autem, které by šlo využívat i pro osobní potřebu 2,7 % 3,5 % S dovolenou navíc 1,9 % 1 % S výhodným stravováním/stravenkami 1,3 % 2,2 %

Zdroj: Wincott People pomocí aplikace Ipsos. V infografice je detailnější rozdělení podle pohlaví.

Ochota přijmout nové místo roste podle průzkumu s velikostí bydliště člověka, který o změně zaměstnání uvažuje. To však platí až do velikosti obce od 20 000 do 100 000 obyvatel, kde na Slovensku uvažuje o změně postu přes 30,2 procenta obyvatel a v Česku 28,2 procenta. Nad tuto hranici jsou už úvahy o změně zaměstnání o několik procent nižší.

Z pohledu regionů jsou se svým místem nejvíce spokojeni lidé z Jihočeského kraje, kde uvažuje o změně práce nejméně lidí, 9,4 procenta. Nejvíce naopak uvažují o změně kariéry obyvatelé Zlínského kraje (34,8 procenta).

autor: Iva Špačková