Ekonomika

Za kolik? Zaměstnanci chtějí znát výši mzdy už v pracovním inzerátu, ukázal průzkum

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Velká většina českých zaměstnanců by uvítala, kdyby firmy musely v pracovních inzerátech zveřejňovat výši mzdy. Dvě třetiny by stály o to, aby firmy musely sdělovat i průměrnou výši mezd kolegů na obdobných pozicích. Vyplývá to ze zářijového průzkumu personální společnosti Randstad ČR. Větší transparentnost v informacích o odměňování by měla zavést evropská směrnice, která začne platit v polovině
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: iStock

"Zaměstnanci dnes očekávají férový a transparentní přístup od samého začátku, tedy od uvedení mzdy v náborovém inzerátu. To není jen otázkou slušnosti, ale i konkurenční výhody. Přispívá to k vyšší důvěře, rychlejšímu náboru a lepšímu sladění očekávání," uvedl generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský. Zveřejňování mezd v pracovních inzerátech by podle průzkumu uvítalo 92,9 procenta českých zaměstnanců.

Zároveň by 63,9 procenta zaměstnanců uvítalo, kdyby firmy měly zákonnou povinnost sdělit na vyžádání průměrnou výši mzdy na obdobných pozicích. Třetina lidí se domnívá, že by tento krok vytvořil vyšší tlak na růst mezd, další třetina se domnívá, že by se podařilo zmenšit platové rozdíly mezi muži a ženami na stejných pozicích.

Související

Superman, ninja i tryskač. Na trhu chybí lidé, firmy je lákají na bizarní názvy pozic

Ilustrační snímek / Pracovní pohovor / Zaměstnání / Jednání / Zaměstnanost / Trh práce / iStock

"Zatím platí, že informovanost o mzdách na pracovišti zůstává nízká, což nahrává spekulacím, nerovnostem i frustraci," podotkl Jánský. Podle průzkumu 17 procent zaměstnanců zná přesnou výši mezd kolegů na obdobných pozicích, dalších 42 procent má dojem, že ji zná aspoň přibližně a 41 procent nemá o mzdách kolegů vůbec přehled.

Větší transparentnost ohledně výše mezd by měla přinést evropská směrnice, která začne platit v polovině roku 2026. Podle nových pravidel budou muset firmy s více než 100 zaměstnanci pravidelně zveřejňovat rozdíly v odměňování mezi pohlavími, a pokud tento rozdíl přesáhne pět procent, budou muset analyzovat příčiny a situaci napravit. Zároveň bude pro všechny zaměstnavatele nově platit povinnost zveřejňovat u nabízených pozic nástupní mzdu nebo její rozpětí.

Průzkum také ukázal, že 51,2 procenta zaměstnanců vítá úpravu zákoníku práce, podle které zaměstnavatelé nemohou nutit zaměstnance k mlčenlivosti ohledně výše mzdy. Za chybný krok tuto úpravu považuje 15,6 procenta lidí, podle čtvrtiny se tím situace na pracovištích nijak nezmění.

 
Mohlo by vás zajímat

Víme, kde jsou k mání nejvýnosnější byty. Je to ale investice pro zkušené

Víme, kde jsou k mání nejvýnosnější byty. Je to ale investice pro zkušené

Některé hospody nepřežijí. Ekonom varuje před plány příští vlády

Některé hospody nepřežijí. Ekonom varuje před plány příští vlády
27:41

Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

Bookmakeři mají o výsledku voleb jasno, jedna strana bude bita. Češi vsadili miliony

Rusku kolabují klíčová odvětví. Do jednání se vložil i Putin, prognóza je nejistá

Rusku kolabují klíčová odvětví. Do jednání se vložil i Putin, prognóza je nejistá
0:44
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí průzkum veřejného mínění průzkum zaměstnanec mzda inzerát

Právě se děje

před 24 minutami

Začíná platit nový zákon. O kyberbezpečnost se musí starat nejvyšší management

Začíná platit nový zákon. O kyberbezpečnost se musí starat nejvyšší management
54:14
před 38 minutami
Exnáměstkyně ministryně školství Kratochvílová nastoupila do vězení, Pelta má odklad

Exnáměstkyně ministryně školství Kratochvílová nastoupila do vězení, Pelta má odklad

Kratochvílová si má odpykat šest let ve vězení. Spolu s ní byl odsouzen bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta, jenž dostal 5,5 roku vězení.
před 50 minutami
Popsali klíčovou imunitní reakci. Nobelovu cenu za lékařství dostala trojice vědců

Popsali klíčovou imunitní reakci. Nobelovu cenu za lékařství dostala trojice vědců

Vědci získali cenu za objevy v oblasti imunologie týkající se periferní tolerance.
před 57 minutami
Sex-appealem fascinovala i Chaplina. Ledová královna tenisu byla víc než šampionka

Sex-appealem fascinovala i Chaplina. Ledová královna tenisu byla víc než šampionka

Byla neporazitelná, chladná a tajemná zároveň. Helen Willsová měnila dějiny tenisu svou silou i elegancí.
před 1 hodinou
Za kolik? Zaměstnanci chtějí znát výši mzdy už v pracovním inzerátu, ukázal průzkum

Za kolik? Zaměstnanci chtějí znát výši mzdy už v pracovním inzerátu, ukázal průzkum

Velká většina českých zaměstnanců by uvítala, kdyby firmy musely v pracovních inzerátech zveřejňovat výši mzdy.
před 1 hodinou
Izrael deportoval Gretu i dalších 171 aktivistů z flotily do Řecka, o Češce mlčí

Izrael deportoval Gretu i dalších 171 aktivistů z flotily do Řecka, o Češce mlčí

Izraelské ministerstvo zahraničí vyjmenovalo země, z nichž pocházeli deportovaní aktivisté, Česko však mezi nimi není.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turek chce být ministrem zahraničí, v europarlamentu ho nahradí exministr Staněk

Turek chce být ministrem zahraničí, v europarlamentu ho nahradí exministr Staněk

Turek si přestupem z Evropského parlamentu do české Sněmovny významně finančně pohorší.
Další zprávy