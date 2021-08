"Ceny železa jsou nemravné." Výrobci kovového zboží jsou nuceni zdražovat sortiment

Výrobci kovových výrobků jsou kvůli rostoucím cenám oceli a železa nuceni zvyšovat ceny svého sortimentu. Lidé kupují i tyto dražší výrobky v obavách z dalšího cenového růstu. Vyplývá to z odpovědí zástupců firem. Někteří očekávají, že zdražování by se mohlo zastavit na konci roku. Podle prodejců stavebnin vzrostla cena železa proti únoru až o 150 procent.

Zdražují také další stavební materiály, jako polystyren, dřevo, minerální izolace, střešní tašky nebo bednicí desky. Je jich zároveň nedostatek.

Například firma TBG Metrostav v posledních měsících vnímá zásadní nedostatek základních surovin pro stavební výrobu. "Aktuálně jsou problémy s nedostatkem železa pro realizaci železobetonových konstrukcí, polystyrenu, minerální izolace, střešních tašek nebo bednicích desek. Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem kameniva jako základní suroviny pro výrobu betonu a v letošním roce jsme už zaznamenali také potíže s dodávkami cementu," uvedl jednatel společnosti Jakub Šimáček.

"Ceny oceli od začátku roku vzrostly enormně. Zaznamenali jsme nárůst až o 80 procent. Je to dáno tím, že je nedostatek oceli na světě. Bohužel jsme nuceni promítnout tento vývoj do cen naší produkce," řekl generální ředitel společnosti Vítkovice Cylinders Jiří Brož.

Společnost podle něj ale zatím nedostatkem oceli netrpí. "Dodávky se daří udržet. Je to ale za cenu každodenní operativy," dodal Brož. Firma vyrábí například bezešvé ocelové lahve, tlakové nádrže, vysokotlaké akumulátory nebo mlecí koule.

Zdražení kovů zaznamenala také teplická firma TKX Engineering, která se zabývá výrobou vratové techniky a závor. Ve své nabídce má i okna, dveře a stěny z hliníkových profilů. Na rostoucí ceny materiálů bude reagovat zdražením sortimentu. Podle majitele společnosti Tomáše Kubeše lidé koupí i dražší výrobky. Bojí se, že by se mohly ceny ještě zvednout.

"Já si myslím, že se bude zdražovat do podzimu a řekl bych koncem roku, těsně před koncem roku, se to zastaví. Protože jinak by se zastavila stavební výroba, a to by byla katastrofa," dodal Kubeš.

Výrobce zastřešení bazénů společnost Alukov CZ se sídlem v Orli na Chrudimsku zatím nedostatek kovů nepociťuje. Hliníkových profilů má dostatečnou zásobu. Poměrně značně však vzrostla cena materiálu. "Zvýšila se za půl roku o zhruba deset procent. Je to neobvyklý, skokový nárůst, který nebyl předem avizován," řekl marketingový ředitel firmy Zdeněk Kohák.

Zdražení společnost zčásti přenáší do cen finálních výrobků, i když to zákazníci nevidí rádi. "Fixaci ceny na delší období dodavatelé odmítají, i když má s nimi společnost dlouhodobé vztahy," doplnil Kohák.

Majitel pražské společnosti M-servis Vít Mátl označil ceny železa za "nemravné". "Proti letošnímu únoru vzrostly o 100 až 150 procent. Také tepelně-izolační materiály nebo dřevo nezůstávají pozadu," sdělil Mátl. Jeho firma se specializuje především na dodávky materiálu pro památkově cenné a chráněné stavby. "Samozřejmě se občas nějaká objednávka u výrobců zpozdí, ale v zásadě nás to neohrožuje," dodal.