Vodku v hospodě z pětilitrového demižonu? Stát legalizuje praktiku z éry metanolu

Trochu to vyvolává vzpomínku na časy metanolové tragédie. Už jen podpis prezidenta totiž chybí k legalizaci prodeje lihovin ve skleněných obalech až do objemu pěti litrů. Navrhovatel - ministerstvo financí a Hospodářská komora - mluví o bezpečných a moderních obalech i o ekologii, ovšem lihovarníci varují před rizikem podvodů a pančování. A hospodští nechápou, k čemu by to mělo být dobré.

"Myslím, že metanolová kauza byla dostatečným varováním, aby takhle velké obaly nesměly na trh nikdy. Gastronomie je nepotřebuje a v obchodech si koupí demižon dejme tomu s pěti litry vodky jenom blázen nebo notorický alkoholik," vyjádřil se pro Aktuálně.cz Luboš Kastner, dlouholetý podnikatel v gastronomii, předseda gastro sekce Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a spolumajitel pražského Červeného jelena a dalších restaurací společnosti Hospodska.

Riziko prodeje pančovaného alkoholu to podle Kastnera výrazně zvýšit nemusí, Celní správa má už účinné metody kontrol. Ale nechápe prý jediný důvod, proč tak velké balení vůbec umožnit.

"V podstatě to odběratelům zlevní náklady na nákup. A tedy jim to přilepší na marži nebo o to zlevní svým zákazníkům. Levnější alkohol vede jen k větší konzumaci. To chceme? Rozhodně ale nechceme pít vodku z demižonu. To by byla cesta na Východ, do Ruska nebo Polska," kroutí hlavou Kastner, který - ač člen Hospodářské komory ČR - neměl podle svých slov o chystané změně ani tušení.

Novela zákona nerozlišuje, zda se jedná o prodej v pětilitrovém demižonu v rámci velkoobchodu nebo maloobchodu. Obojí bude nyní možné, což znamená, že si velké balení tvrdého alkoholu budou moci koupit i zákazníci v běžných obchodech.

"To je špatně. A odporuje to i mezinárodním doporučením zdravotnických organizací. Při omezování dostupnosti alkoholu je spíš žádoucí preferovat menší objemy obalů," reaguje uznávaný odborník na problematiku závislostí a ředitel výzkumu ve společnosti Podané ruce Viktor Mravčík.

Velké nadšení nevyvolala možnost prodávat lihoviny ve větších demižonech ani u Asociace hotelů a restaurací ČR. "Zákon jsme připomínkovali s tím, že velké objemy balení alkoholu v našem oboru nemají příliš uplatnění. Mohou být využity pouze v místech, kde je velká spotřeba lihovin. Takže k tomu máme neutrální stanovisko," řekl Aktuálně.cz prezident asociace Václav Stárek.

Dosavadní verze zákona označuje za přípustné spotřebitelské balení jen do jednoho litru nebo od jednoho do tří litrů, pokud se jedná o lahev ze skla. To vše samozřejmě označené nalepeným kolkem. Zákon vznikl v roce 2013 jako reakce na metanolovou kauzu, během které se většinou v plastových barelech neomezeného objemu dostával na trh buď "pouze" nezdaněný líh nebo alkohol pančovaný prudce jedovatým metanolem.

Nynější návrh na zvětšení spotřebitelského balení až na pět litrů - ve skleněném obalu a s jednocestným uzávěrem (má zabránit opakovanému plnění) - už prošel hlasováním v Poslanecké sněmovně. A ve čtvrtek zejména díky hlasům ODS, Starostů a lidovců byl schválen i v Senátu.

Opatření tvrdě kritizuje Unie výrobců a dovozců lihovin, zastupující na 85 procent výrobců a distributorů v Česku. Výkonný ředitel unie, Vladimír Darebník, to označuje za nebezpečný návrat k praktice, která v minulosti vyústila v tragické důsledky, včetně právě metanolové aféry.

"Každý podnikatel v oboru dobře ví, že velké skleněné obaly (demižony) s jednocestným uzávěrem lze snadno zneužít. Jednocestný uzávěr není nevratně spojen s lahví - lze jej odstranit a lahev znovu naplnit nelegálním alkoholem. Takové balení je proto lákavé pro nepoctivé podnikatele," tvrdí Darebník.

Unie také připomíná, že tato změna nepřinese státnímu rozpočtu žádnou novou daňovou výhodu, protože se jedná pouze o nahrazení již existujících menších balení velkými obaly. Ministerstvo financí, které je autorem této části novely zákona o značení lihu, reaguje podle mluvčí resortu Gabriely Krušinové na opakované podněty Hospodářské komory.

"Cílem úpravy je větší otevřenost trhu a podpora podnikání při zachování dostatečné úrovně regulace trhu," napsala Krušinová. Větší balení lihovin mohou podle ní snížit náklady na distribuci a manipulaci s alkoholem, což je prý výhodné zejména pro restaurační zařízení.

"Změna zákona ale zároveň zavádí přísné podmínky - například povinnost používat skleněné obaly a tzv. jednocestné uzávěry, které znemožňují opětovné plnění a tím brání zneužití obalu k nelegálnímu prodeji lihu," uvedla Krušinová.

Tajemník Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič, muž, který stál po metanolové kauze v roce 2013 jako tehdejší náměstek ministra financí u přípravy zákonných opatření proti dalšímu šíření podvodů s lihem, považuje velké skleněné demižony za ekologický přístup k byznysu. A odmítá, že by nynější návrh jakkoliv zvyšoval riziko podvodů nebo pančování.

"Proboha, to je nepřijatelné, nic takového bych nenavrhoval. Technologie a systém bezpečných uzávěrů lahví se ale od té doby výrazně zlepšily. Kdyby tehdy byly k dispozici současné možnosti ochrany, tak by nebyl problém uzákonit až pětilitrové skleněné obaly už v roce 2013. Jednocestné uzávěry jsou dostatečnou zárukou, že různí podvodníci nebudou s obsahem jakkoliv manipulovat," uvedl Minčič pro Aktuálně.cz.

A připomíná i další věc - část lihovarnických firem a distributorů prý větší obaly podporuje a hlavně záleží jen na dodavatelích, zda tuto možnost využijí. Zákon k tomu nikoho nenutí. "Předmětná změna zachovává současný systém, který je schválen státními orgány včetně Celní správy, a zároveň jej doplňuje o další racionální a ve světě vyzkoušené ochranné prvky díky digitalizaci a jednocestnému uzávěru, který u běžných spotřebitelských balení není povinný," dodal Ladislav Minčič.