Ekonomika

V Neratovicích vykolejil vlak. Nikomu se nic nestalo, ale škody jdou do statisíců

Aktualizováno před 2 hodinami
Při vjezdu do stanice v Neratovicích v neděli odpoledne vykolejil osobní vlak, nikdo se nezranil. Provoz mezi Všetaty a Neratovicemi stál desítky minut, kolem 13:30 byl úsek průjezdný s omezením, zhruba o hodinu později byl provoz obnoven. Začalo vyšetřování příčiny vykolejení, řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Vykolejený vlak v Neratovicích
Vykolejený vlak v Neratovicích | Foto: Drážní inspekce

Vlak vykolejil po 13:00. Souprava není převrácená, ale stojí zhruba jeden metr mimo koleje. Hasiči podle Kavky evakuovali 30 cestujících.

Na místě zasahují hasiči Správy železnic. Z osobního motorového vlaku neunikly žádné kapaliny. S jeho navrácením na trať pomůže další technika.

Podle předběžných informací webu Českých drah potrvá omezení na trati minimálně do 18:00. Kromě vyšetřování příčiny bude třeba vlak dostat zpět na koleje.

Drážní inspekce, která už zahájila vlastní šetření, uvedla, že škoda
na vlaku činí 100 tisíc korun a na kolejích 300 tisíc korun.

 
Aktuálně.cz domácí ekonomika Doprava železnice nehoda Neratovice Drážní inspekce

