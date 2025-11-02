V Neratovicích vykolejil vlak. Nikomu se nic nestalo, ale škody jdou do statisíců

Vlak vykolejil po 13:00. Souprava není převrácená, ale stojí zhruba jeden metr mimo koleje. Hasiči podle Kavky evakuovali 30 cestujících.
Na místě zasahují hasiči Správy železnic. Z osobního motorového vlaku neunikly žádné kapaliny. S jeho navrácením na trať pomůže další technika.
Podle předběžných informací webu Českých drah potrvá omezení na trati minimálně do 18:00. Kromě vyšetřování příčiny bude třeba vlak dostat zpět na koleje.
Drážní inspekce, která už zahájila vlastní šetření, uvedla, že škoda
na vlaku činí 100 tisíc korun a na kolejích 300 tisíc korun.