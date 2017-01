V Česku je nejvíce cizinců v historii, spočítali statistici. Převažují Ukrajinci a Slováci

před 15 minutami

V Česku v roce 2015 pobývalo 464 700 cizinců, což je nejvíce v historii. Nejvíce jich přichází ze zemí EU. Novinářům to řekl Daniel Chytil, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí Českého statistického úřadu. Podle předběžných údajů počet cizinců rostl i v loňském roce, ke konci listopadu 2016 jich tu legálně žilo 493 505. Od roku 2004 se počet cizinců v Česku téměř zdvojnásobil. Podle Chytila stoupá počet těch, kteří mají trvalý pobyt, a tedy tu zůstávají více než pět let. Mezi cizinci v ČR je nejvíce Ukrajinců, a to 23 procent, následují Slováci s 22 procenty a Vietnamci s 12 procenty. Osm procent pochází z Ruska, pět z Německa a čtyři z Polska.

autoři: ČTK, Martin Ťopek