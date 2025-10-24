Ekonomika

Trump utnul vyjednávání o obchodu s Kanadou. Urazila ho kampaň proti americkým clům

ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump v noci na pátek oznámil, že ukončuje veškerá obchodní jednání s Kanadou. Své rozhodnutí odůvodnil kanadskou televizní reklamou, ve které někdejší prezident Spojených států Ronald Reagan hovoří negativně o clech, přičemž současný šéf Bílého domu spot označil za lživý. Ottawa se zatím k prohlášení šéfa Bílého domu nevyjádřila.
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney v Oválné pracovně Bílého domu, 6. května 2025.
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney v Oválné pracovně Bílého domu, 6. května 2025. | Foto: Reuters

"Nadace Ronalda Reagana právě oznámila, že Kanada podvodně použila reklamu, která je lživá, v níž Ronald Reagan hovoří negativně o clech," napsal Trump na své síti Truth Social. "Cla jsou velmi důležitá pro národní bezpečnost a ekonomiku USA. Na základě jejich hanebného chování se tímto ukončují všechna obchodní jednání s Kanadou," dodal šéf Bílého domu.

Příspěvek se na Trumpově sociální síti objevil poté, co kanadský premiér Mark Carney uvedl, že se snaží zdvojnásobit kanadský export do zemí mimo USA kvůli hrozbě, kterou představují Trumpova cla, poznamenala agentura AP.

Nadace a institut Ronalda Reagana ve čtvrtek na síti X uvedla, že vláda kanadské provincie Ontario vytvořila reklamu, která zkresluje projev někdejšího amerického prezidenta k národu ze dne 25. dubna 1987, a Ontario nedostalo od nadace povolení k použití projevu a jeho editacím. "Podívejte se na neupravené video prezidenta Reagana na našem youtubovém kanále," vyzvala nadace veřejnost s poznámkou, že zvažuje právní kroky.

Premiér Ontaria Doug Ford minulý týden zveřejnil na X video s reklamou, kterou označil jako novou reklamní kampaň Ontaria ve Spojených státech. "Využíváme všechny nástroje, které máme, nikdy nepřestaneme argumentovat proti americkým clům uvaleným na Kanadu. Cesta k prosperitě vede přes spolupráci," napsal kanadský činitel.

Trump podle agentur tento měsíc v Bílém domě jednal s Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Zároveň před novináři neupřesnil, zda odstraní cla, která letos uvalil na některá odvětví kanadské ekonomiky, například na ocel a automobily.

 
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí USA Kanada obchod clo jednání Donald Trump

