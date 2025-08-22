Kanada a USA obnovily vzájemný volný obchod s většinou zboží, oznámil premiér Carney

Kanada zruší množství odvetných cel na dovoz zboží z USA. Na tiskové konferenci to v pátek oznámil premiér Mark Carney. Podle něj jde o reakci na celní výjimky na dovoz z Kanady. Ty USA zavedly na jaře a týkají se zboží splňující kritéria dohody USMCA, a tak zahrnují 90 procent kanadského vývozu do USA. Kanadská cla na americká auta, ocel a hliník zatím zůstanou v platnosti, dodal premiér.
LIVE: Update on Canada-U.S. trade • EN DIRECT : Mise à jour sur le commerce Canada-États-Unis https://t.co/gAgEzWJCss— Mark Carney (@MarkJCarney) August 22, 2025
Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně na dotaz novinářů řekl, že zrušení cel je od Kanady hezké. "Měli jsme výborný rozhovor a brzy si budeme zase volat," dodal s tím, že má Carneyho rád a považuje ho za dobrého člověka.
Podle Carneyho také Ottawa zintenzivní kontakty s USA s cílem navázat nové obchodní a bezpečnostní vztahy. Dohoda USMCA má být v příštím roce revidována. Carney poznamenal, že Spojené státy nedávno jasně daly najevo, že nebudou uvalovat cla na kanadské zboží, které je v souladu s trojstrannou dohodou o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou, což označil za pozitivní vývoj.
"V této souvislosti a v souladu se závazkem Kanady vůči USMCA dnes oznamuji, že kanadská vláda se nyní přizpůsobí Spojeným státům a zruší všechna kanadská cla na americké zboží, na které se konkrétně vztahuje USMCA," uvedl Carney v pátek.
"Kanada a USA nyní obnovily volný obchod pro drtivou většinu našich výrobků," dodal premiér s tím, že ve srovnání s obchodními partnery podléhají kanadské vývozy do USA celkově stále nízkým clům.
Americký prezident Donald Trump v srpnu zvýšil základní clo na dovoz kanadského zboží, na které se nevztahuje výjimka, na 35 procent z předchozích 25 procent. Odůvodnil to údajným pašováním nelegálních drog přes kanadskou hranici, zejména se opioidu fentanyl. Podle oficiálních vládních statistik americké úřady ve finančním roce 2024 na hranicích zabavily asi 11 tun fentanylu. Z tohoto množství bylo na hranicích s Kanadou zabaveno ani ne 20 kilogramů, tedy přibližně 0,2 procenta.
V květnu se výjimka na zboží splňující kritéria dohody USMCA týkala 90 procent kanadského vývozu do USA, uvedla dříve agentura Reuters. Aby dovoz splňoval podmínky pro bezcelní zacházení podle USMCA, musí být v souladu s takzvanými pravidly původu. To je soubor norem, které určují, jaká část zboží by měla být vyrobena v Severní Americe, uvedla dříve kanadská stanice CBC. Kanada je po Mexiku druhým největším obchodním partnerem Spojených států.