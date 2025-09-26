Ekonomika

Trump oznámil nová vysoká cla na léky, nábytek a nákladní automobily

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump oznámil v noci na pátek novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a 25procentního cla na těžké nákladní automobily. Nové tarify mají vstoupit v platnost 1. října. 
Donald Trump zdůvodnil uvalení nových vysokých cel ochranou národní bezpečnosti.
Donald Trump zdůvodnil uvalení nových vysokých cel ochranou národní bezpečnosti. | Foto: Reuters

Trump nová cla oznámil ve čtvrtek večer místního času ve třech samostatných příspěvcích na své sociální síti. Nespecifikoval nicméně, zda se nové tarify budou přičítat ke clům již uvaleným na jednotlivé země ani zda z nich budou vyňaty ty státy nebo bloky, s nimiž USA uzavřely obchodní dohody, jako jsou Japonsko nebo Evropská unie.

Vzhledem k tomu, že tyto dohody obsahují ustanovení, která omezují výši tarifů na konkrétní výrobky, jako jsou automobily, polovodiče nebo léčiva, je podle agentury Reuters pravděpodobné, že pro tyto země se cla nezvýší nad dohodnuté sazby.

"Od 1. října 2025 zavedeme 50procentní clo na všechny kuchyňské skříňky, koupelnové skříňky a související výrobky. Kromě toho zavedeme 30procentní clo na čalouněný nábytek. Důvodem je rozsáhlé 'zaplavení' Spojených států těmito výrobky," uvedl Trump v příspěvku k uvalení cel na nábytek, jež zdůvodnil mimo jiné ochranou národní bezpečnosti, stejně jako v případě nákladních automobilů.

Spojené státy také od 1. října uvalí clo ve výši sta procent na všechny značkové i patentované farmaceutické výrobky, oznámil Trump. Výjimku z těchto cel budou mít podle něj firmy, které fyzicky zahájily výstavbu výrobního závodu ve Spojených státech.

Akcie farmaceutických firem na asijských trzích v reakci na zprávu prudce oslabily. Klesl také index sledující čínské výrobce nábytku.

 
ekonomika Aktuálně.cz zahraničí Obsah globální ekonomika Donald Trump USA obchod clo

