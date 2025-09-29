Trump se zastal nenáviděné Kalifornie, zavede stoprocentní cla na zahraniční filmy

Trump tvrdí, že Severní Karolína zcela přišla o svůj nábytkářský průmysl kvůli konkurenci Číny a dalších zemí. "Uvalím vysoká cla na každou zemi, která nevyrábí svůj nábytek ve Spojených státech," uvedl Trump. Podobně se americký prezident vyjádřil již v srpnu a také na konci minulého týdne.
Podle vládních statistik se zaměstnanost ve výrobě nábytku a dřevěných výrobků v USA od roku 2000 snížila na polovinu, na současných zhruba 340 tisíc pracovních míst. Loni se hodnota dovozu nábytku do USA zvýšila o sedm procent na 25,5 miliardy USD (531,1 miliardy korun). Podle odborného časopisu Furniture Today pocházelo asi 60 procent tohoto dovozu z Vietnamu a Číny.
"Zavedu cla ve výši 100 procent na všechny filmy, které jsou vytvořené mimo Spojené státy," uvedl Trump, který tímto opatřením chce posílit filmový průmysl v Kalifornii. O zavedení cel Trump hovořil již na konci dubna a začátku května a setkal se kvůli tomu s představiteli velkých producentských firem.
Velké americké filmové produkce často natáčejí v zahraničí, kde mohou využívat filmové pobídky a také nižší náklady na personál. V zahraničí se však často odehrávají také zápletky amerických filmů. Fáze před natáčením a po něm se však často odehrává ve Spojených státech. Mnoho filmů, které mají americké producenty, tak vzniká v různých zemích.
Cla se stala častým prvkem politiky Donalda Trumpa. Jejich zavedením americký prezident hrozí v případech, kdy se domnívá, že se zahraniční země nechovají férově vůči Spojeným státům, i z čistě politických důvodů. Trump například nechal navýšit cla na indické zboží jako formu nátlaku na tuto zemi, aby nekupovala ruskou ropu.