Trump se zastal nenáviděné Kalifornie, zavede stoprocentní cla na zahraniční filmy

ČTK ČTK
před 20 minutami
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil nová cla na filmy vytvořené mimo Spojené státy a nábytkářské firmy, které nevyrábějí své produkty v USA. Trump tvrdí, že tím chce pomoci ekonomikám v Kalifornii a Severní Karolíně, které podle něj trpí konkurencí ze zahraničí. V případě filmů by clo mělo činit 100 procent, u nábytků Trump uvedl, že brzy sdělí další detaily.
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters

Trump tvrdí, že Severní Karolína zcela přišla o svůj nábytkářský průmysl kvůli konkurenci Číny a dalších zemí. "Uvalím vysoká cla na každou zemi, která nevyrábí svůj nábytek ve Spojených státech," uvedl Trump. Podobně se americký prezident vyjádřil již v srpnu a také na konci minulého týdne.

Podle vládních statistik se zaměstnanost ve výrobě nábytku a dřevěných výrobků v USA od roku 2000 snížila na polovinu, na současných zhruba 340 tisíc pracovních míst. Loni se hodnota dovozu nábytku do USA zvýšila o sedm procent na 25,5 miliardy USD (531,1 miliardy korun). Podle odborného časopisu Furniture Today pocházelo asi 60 procent tohoto dovozu z Vietnamu a Číny.

"Zavedu cla ve výši 100 procent na všechny filmy, které jsou vytvořené mimo Spojené státy," uvedl Trump, který tímto opatřením chce posílit filmový průmysl v Kalifornii. O zavedení cel Trump hovořil již na konci dubna a začátku května a setkal se kvůli tomu s představiteli velkých producentských firem.

Velké americké filmové produkce často natáčejí v zahraničí, kde mohou využívat filmové pobídky a také nižší náklady na personál. V zahraničí se však často odehrávají také zápletky amerických filmů. Fáze před natáčením a po něm se však často odehrává ve Spojených státech. Mnoho filmů, které mají americké producenty, tak vzniká v různých zemích.

Cla se stala častým prvkem politiky Donalda Trumpa. Jejich zavedením americký prezident hrozí v případech, kdy se domnívá, že se zahraniční země nechovají férově vůči Spojeným státům, i z čistě politických důvodů. Trump například nechal navýšit cla na indické zboží jako formu nátlaku na tuto zemi, aby nekupovala ruskou ropu.

 
