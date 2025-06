Skrytá past: koupíte ojeté auto, za pár dnů o něj přijdete. Případů přibývá

Past, ve které končí stále více lidí. Radost z nákupu ojetého vozu mizí, když auto, přestože nic nedlužíte, po několika dnech přijde zabavit exekutor. Důvod? Předchozí majitel je v exekuci a vozidlo poslouží k úhradě jeho dluhu.

Počet takových případů roste a Exekutorská komora nyní lidi důrazně varuje, aby si majitele ojetých vozů, které chtějí koupit, důkladně prověřovali.

"Doporučujeme si před koupí vozidla z druhé ruky, a to i v případě koupě z bazaru, ověřit, zda prodávající není v exekuci. Tak se kupující vyhne komplikacím v budoucnosti," varuje prezident komory Jan Mlynarčík.

Na dluhy jsme mu přidali

"Zaplatili jsme necelých sto tisíc za ojeté auto, tři dny po přepsání vozidla nám volal exekutor, byla jsem v totálním šoku," vypráví Veronika. Celé jméno uvést nechce, redakce Aktuálně.cz ale její totožnost zná.

"Před koupí jsme si nic neověřovali, bylo to přes známého, ani by mě nenapadlo, že je v exekuci a že se něco takového může stát," pokračuje. Výhodná koupě vozu se jí tak ve finále prodražila.

"Dohodli jsme se s předchozím majitelem, že když část dluhu uhradí, doplatíme mu zbytek. Jinak bychom o vůz přišli. Exekutor nám řekl, že smlouva o prodeji je neplatná a auto může zabavit, aby ho prodal. Z nabyté částky pak zaplatí dluhy původního majitele," popisuje svou zkušenost Veronika.

Před nákupem je možné si majitele vozu prověřit v centrální evidenci exekucí. Potíž je ale v tom, že tam nejsou zaneseny všechny. Chybí v ní totiž pohledávky, které vymáhá stát, tedy daňové a správní dluhy. A to je další past.

Přestože komora nemá přesná čísla, exekutoři se shodují, že podobnou zkušenost má stále více lidí. A mluví i o tragických případech.

Někteří z exekutorů se tak podle komory snaží obstavit jiný majetek dlužníka, aby novým majitelům nemuseli auto zabavovat. Ne vždy to ale je možné, protože dlužník často jiný majetek nemá.

"Jakmile dlužník dostane oznámení o exekuci, má obecný zákaz nakládat s majetkem. I kdybych nevěděl, že auto prodal, můžu se dovolat neplatnosti převodu," popisuje exekutor Jaroslav Kocinec.

Tragické příběhy

A jak celý proces, který může k zabavení koupeného vozu, probíhá? "Nejprve kontaktuji dlužníka kvůli vozidlu a zjistím, jak se stalo, že už ho nemá. Buď mi dluh zaplatí, anebo vyzvu nového majitele vozidla, ať mi to vozidlo přistaví. A v tom okamžiku začínají ty tragické lidské příběhy," popisuje Kocinec.

"Máte peníze, těžce našetřené, a potřebujete auto, třeba kvůli nějakému zdravotnímu omezení se bez vozu neobejdete. A pak vám zbyde jen pohledávka za někým, kdo je v exekuci, kde šance na vrácení peněz může být nulová," zmiňuje jeden z příkladů.

Řešení je podle některých jednoduché. Aby se podobně jako v katastru nemovitostí mohl i v registru vozidel objevit zápis, že majitel vozu je v exekuci.

Exekutoři informaci posílají, úřady ji nechtějí

Tuhle informaci přitom už někteří exekutoři do registru vozidel běžně posílají. "Ze zákona máme povinnost nahlásit, že je majitel vozidla v exekuci, a děláme to. Jenže jednotlivé dopravní referáty se tomu brání, posílají nám dopisy, ať jim to nehlásíme, že to tam nebudou zapisovat. Oni tuto povinnost totiž ze zákona nemají," upozorňuje na paradox exekutor Kocinec.

Ministerstvo dopravy ale upozorňuje, že zápis zmíněné informace do registru vozidel, by nic nevyřešil.

"Vozidlo není nemovitost, kde je vlastnictví stvrzeno až okamžikem zápisu do katastru nemovitostí a následným předáním peněz uložených v úschově. U vozidel se zapisuje nový vlastník na základě žádosti do deseti dnů od faktické změny, kdy jsou vozidlo a peníze již předány," vysvětluje mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Pokud by se tak podle Jemelky informaci o exekuci dozvěděl nový vlastník v okamžiku provádění zápisu do registru silničních vozidel, je to pro něj pozdě, protože kupní cenu už majitel uhradil.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) přitom už před rokem tvrdil, že řešení musí přijít z ministerstva spravedlnosti. "Jsme na to nachystaní z hlediska registru vozidel, ale aby to bylo funkční a nemohlo to nakonec způsobit větší zmatky než prospěch, musely by se všechny exekuční tituly dostat do jednoho registru," řekl Kupka loni. To by však vyžadovalo změnu několika zákonů v gesci ministra spravedlnosti.

Blažek se za sliby omluvil

Právě před rokem se pokusil prosadit změnu zákona poslanec Patrik Nacher (ANO). Chtěl propojit centrální registr exekucí a registr vozidel. Pavel Blažek (ODS) ještě coby ministr spravedlnosti slíbil, že změnu podpoří. Pak se ale omlouval, že řešení blokuje ministerstvo dopravy.

"Chci se veřejně omluvit panu poslanci Nacherovi, došlo k tomu, že ústavně právní výbor i hlasy koaličních poslanců návrh schválil, následně ale během velmi krátké doby přišlo stanovisko ministerstva dopravy, že ta věc není možná technicky," řekl loni na jaře za řečnickým pultem v Poslanecké sněmovně Blažek.

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na tom, aby veškeré exekuce byly v jediném rejstříku. Upozorňuje však, že to bude trvat.

Poslanec Nacher přitom varuje, že se situace musí vyřešit rychle. A tvrdí, že se změnu zákona pokusí prosadit znovu."Naposledy před několika týdny mi zrovna někdo napsal, že koupil auto v exekuci," tvrdí.

Podle něj se navíc řetězí případy, kdy člověk, který auto v exekuci koupí, vůz rychle přeprodá, aby mu ho exekutor nestihl zabavit. "Na tom je vidět, jak stát selhává, protože už jednou vygenerovaná informace existuje, akorát ty úřady si ji mezi sebou nepředávají," upozorňuje Nacher.