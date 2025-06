Češi našli způsob, jak "ulít" peníze. Obstavit tenhle účet je nemožné

Češi si oblíbili litevskou banku Revolut. Účet jich tam má už více než milion. Někteří exekutoři a insolvenční správci si ale stěžují, že banku stále častěji využívají dlužníci, kteří chtějí své peníze ukrýt před věřiteli. A žádají ministerstvo spravedlnosti o pomoc.

Revolut je digitální banka. Založit si účet u této finanční instituce může každý, její platební karty fungují jako karty ostatních tuzemských bank. Češi je velmi často používají na nákupech v zahraničí. Nabízí totiž u většiny měn výhodnější kurz než konkurence.

Jenže Revolut Bank v Česku nemá pobočku a podléhá dohledu litevských regulátorů. Získat informace o majitelích účtů je pro exekutory velmi složité a obstavit takový účet prý nemožné. "My to nedokážeme obstavit, revolutkama se naprosto běžně obcházejí exekuce," říká bruntálská exekutorka Blanka Březinová.

"Někteří kolegové zkoušeli na banku žádost o součinnost zaslat, ale marně, neodpověděli - po pravdě, i kdyby banka odpověděla, tak je nám ta informace k ničemu, když nemůžeme účet postihnout," dodává Březinová.

"Dlužník si dnes nezaloží chráněný účet, dlužník si dnes založí Revolut," postěžoval si letos v dubnu v Poslanecké sněmovně na semináři o exekucích a insolvencích exekutor Jaroslav Kocinec z Frýdku-Místku.

Chráněný účet je speciální bankovní účet pro dlužníky, aby nepřišli o všechny peníze a zůstala jim takzvaná nezabavitelná část příjmů. Jeho založení je ale složité a dlužníci ho téměř nevyužívají.

Královéhradecký exekutor Martin Štika tvrdí, že by pomohlo zavedení trestní odpovědnosti, když dlužník bude v prohlášení o majetku lhát. Jinými slovy by dotyčný musel přiznat sám, že účet u Revolut Bank vlastní a kolik na něm má prostředků.

"My ani nezjistíme, že dlužník má účet u Revolut Bank. Automaticky obesíláme jen banky v Česku. Tam máme funkční systém, reagují obratem, informace tak získáme velmi rychle a účet obstavíte prakticky ihned," popisuje Štika. "Zatímco v případě Revolut Bank, tam než zjistíte, že tam má dlužník účet, než ho začnete obstavovat přes litevské orgány, tak už má dlužník peníze převedené jinam," říká Štika.

Slova exekutorů potvrzuje i police. "Spolupráce s vámi zmiňovanou bankou je skutečně mnohem náročnější než s těmi, které mají pobočku v Česku, ale nikoliv primárně vlivem působení banky, ale platnou legislativou," sdělil na dotazy Aktuálně.cz mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík. "Jedná se o subjekt sídlící v cizí zemi a evropská legislativa není primárně nastavena na operativní výměnu informací. Z tohoto důvodu je skutečně obtížnější získat data od tohoto subjektu nežli od tradičních, na českém trhu etablovaných bankovních domů, se kterými nás pojí dlouhodobá zkušenost," dodává Moravčík.

Ministerstvo: řešíme to

Ministerstvo spravedlnosti po stížnostech exekutorů a insolvenčních správců připravilo letos v dubnu metodiku, jak žádat u litevské banky o informace. "Zveřejněný postup může získávání informací od Revolut Bank usnadnit, a to tím, že se insolvenční správce může opřít o konkrétní právní úpravu a postupovat podle doporučeného postupu, tedy jak banku kontaktovat a jaké podklady je vhodné k žádosti o součinnost přiložit," upřesnil mluvčí resortu spravedlnosti Michal Pleskot. Legislativní změny se ovšem v této oblasti nechystají, jak vyplývá z aktuálního vyjádření resortu.

"Je to nové téma, my jako insolvenční správci jsme zaznamenali celý ten problém, že část dlužníků využívá účet u Revolut Bank a zatím neexistují sjednocené postupy na získávání informací, které by fungovaly," poznamenal insolvenční správce Michal Žižlavský. Podle něj je dobře, že ministerstvo spravedlnosti vydalo metodiku, dokument je ale příliš obecný, říká Žižlavský. "Budeme to nyní testovat," dodává.

Revolut Bank tvrdí, že má velmi přísné postupy, pokud má podezření na nelegální činnost. "Pokud máme hlášeny případy podvodné činnosti nebo máme podezření na nezákonnou činnost, máme důkladné postupy pro vyřazení osob, které používají účty k podvodným účelům. Vše ihned předáváme příslušným vyšetřujícím orgánům," řekla Aktuálně.cz Ingrida Daunaravičiené, manažerka komunikace Revolut Bank pro střední a východní Evropu. "Vzhledem k tomu, že Revolut Bank se řídí litevskými právními předpisy, nemůže v Česku přímo provádět exekuce. V souladu s evropskými nařízeními a dalšími předpisy tak lze učinit jen prostřednictvím litevských soudních orgánů," upozorňuje.

Revolut Bank byla loni druhou nejstahovanější bankovní aplikací. Předběhla tak Českou spořitelnu anebo Air Bank. Letos pokořila hranici milion klientů a plánuje co nejdřív přesáhnout hranici 1,5 milionu Čechů. 58 procent všech transakcí probíhá v Česku, což znamená, že většina lidí používá banku pro běžné placení. Kromě toho ale lidé banku využívají i ke spoření a investování.