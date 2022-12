Síť 5G i rychlejší kontroly. Letecká doprava nabídne novinky, zatím jen "prémiově"

Cestující se na palubě letadel brzy dočkají několika novinek. Mezi ty nejlákavější patří zavádění 5G připojení pro mobilní telefony. S tím zároveň zmizí povinnost mít po celou dobu letu mobil v letovém režimu. Změn se lidé dočkají i u bezpečnostní kontroly, která se zrychlí. Z příručních zavazadel už totiž na některých letištích nebude potřeba oddělovat elektroniku a tekutiny.

Většina cestujících si již zvykla, že se při vstupu do letadla musí svého telefonu na několik hodin "vzdát" a přepnout ho do takzvaného letadlového režimu, který vypne veškeré rádiové moduly. To se ale kvůli rozhodnutí Evropské unie může postupně stát minulostí.

Brusel totiž aktualizoval právní předpisy o mobilní komunikaci, informoval o víkendu server Brussels Times. EU tímto rozhodnutím, které je účinné od roku 2008 a průběžně se upravuje, stanovuje frekvence pro mobilní komunikaci v letadlech. A díky poslední aktualizaci budou aerolinky smět na palubě nabídnout jako doplňkovou službu právě i nejnovější technologii 5G. "Nebe již není limitem, pokud jde o vysokorychlostní a vysokokapacitní připojení," uvedl v prohlášení eurokomisař pro jednotný trh Thierry Breton.

V případě, že aerolinka službu nabízí, bude letový režim pro mobilní telefony kvůli bezpečnosti stále povinný při vzletu a přistání. "Během startu a přistání mobil musí být v letadlovém módu. Důvodem je, že přistání a start jsou kritické fáze letu," vysvětluje Jakub Hospodka z Ústavu letecké dopravy. Vypnout letový režim lze ve chvíli, kdy letadlo dosáhne cestovní výšky.

Aktuální změna legislativy je podle Hospodka spíše technikálií zavedenou kvůli tomu, aby v letadlech mohla být pikocela na bázi 5G. Jedná se v podstatě o malý vysílač. S vysokou nadmořskou výškou a rychlostí letadla v průměru kolem 800 kilometrů v hodině si totiž většinou klasická síť GSM nedokáže poradit. Pikocela je však schopná přijmout signál ze země skrze družici.

Připojit se v letadle je ale možné do určité míry i nyní. "Některé části světa mají klasický pozemní signál namířený i na letící letadla. Některá letadla mají na palubě zmíněnou pikocelu. A některá nabízejí pouze internet pomocí wi-fi signálu na palubě - data jsou do routeru na palubě letadla přenášena přes satelit," vysvětluje Hospodka.

Připojení na palubě letadla je ovšem pro aerolinky obecně poměrně nákladnou záležitostí. "Většina dopravců v Evropě internet na palubě letadel nenabízí, protože všechna řešení jsou velmi finančně náročná," potvrzuje Hospodka. A pikocela pro 5G je pro ně ještě dražší. Dá se proto předpokládat, že zatím půjde spíše o prémiovou službu vybraných aerolinií.

Kontroverzní 5G

Zavedení 5G sítě navíc již delší dobu vzbuzuje kontroverze. Federální úřad pro letectví (FAA) v minulosti varoval, že nová síť by mohla případně vyvolat rušení, které bude mít vliv na citlivé přístroje letadel, jako jsou výškoměry, a výrazně ztížit provoz za snížené viditelnosti.

Především starší letadla s novými technologiemi na palubě nepočítají. Moderní letadla jsou podle Hospodky lépe odstíněna. Zákaz používání mobilního telefonu na palubě je tedy spíše k omezení potenciálního rizika.

Pilot David Hecl má za to, že by se bez této služby mohli cestující obejít. "Věci, které můžete vyřešit na zemi, není třeba tahat do vzduchu. Na tom je postavené celé letectví," vysvětluje. "Máte alespoň klidnější pocit, že vám to ty systémy během vzletu a příletu neovlivní," říká Hecl. Dodává však, že strach ze zapnutého telefonu během letu je spíše mýtus.

Připojení přes wi-fi

Kdy plán Evropské komise vstoupí v účinnost, ještě není úplně jasné. Frekvenční pásmo 5GHz pro silniční vozidla bude však k dispozici před 30. červnem 2023, uvedla Evropská komise na svých stránkách.

Pokud se v současnosti chtějí cestující během letu připojit k internetu, mohou nejčastěji zvolit nabídku na wi-fi připojení. To je opět možné jen ve chvíli, jakmile letadlo dosáhne cestovní výšky.

Například Lufthansa nabízí balíčky odvíjející se podle rychlosti internetu od tří do dvanácti eur na krátkých a středních letech až po 25 eur na dlouhých letech. Při zvolení roamingu bude uživateli účtováno podle mezinárodních roamingových tarifů.

Nizozemská společnost KLM zase nabízí během svých letů prvních 30 minut bezplatného chatování na evropských letech zdarma. Další služby začínají na osmi eurech.

České aerolinie o možnosti wi-fi připojení neinformují. Smartwings sice tuto možnost nabízí, jde však o zábavní portál zpoplatněný dvěma eury. Za tuto částku mohou cestující pomocí telefonu či tabletu sledovat filmy, poslouchat hudbu, číst či hrát hry. Z paluby letadla se ale s nikým skrze chat nespojí. Je potřeba mít staženou aplikaci a chytré zařízení musí být stále v "režimu letadlo".

Podle mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové společnost zavedení 5G sítě do budoucna zváží. "Jde o nejnovější technologii, její zavedení zvážíme. Vše je otázkou volby provozovatele, až poté dojde k modifikaci letadla," uvádí.

Internetovým připojením v letadlech se zabývá i společnost SpaceX Elona Muska. Ta na konci října informovala, že rozšiřuje služby své divize Starlink o internet na paluby letadel. Služba Starlink Aviation nabízí anténu za jednorázový poplatek 150 tisíc dolarů (3,8 milionu korun) a za připojení klient zaplatí 12 500 až 25 000 dolarů. Terminál, který bude schopný poskytnout rychlost až 350 megabitů za sekundu, bude dostupný v polovině roku 2023.

Rychlejší bezpečnostní kontroly na letištích

Dostupnější používání mobilního telefonu na palubách letadel není jediným "rozvolněním", ke kterému má v letecké dopravě postupně dojít. Cestujícím na některých letištích se také zkrátí čekací doba během kontroly zavazadel. Od příštího roku totiž budou cestující na letišti London City moct díky speciálním scannerům nechat notebooky a tekutiny uvnitř tašek, informovala agentura Bloomberg.

Letiště London City se tak stane jedním z prvních letišť ve Velké Británii, které technologii nabídne. "CT rentgeny disponují počítačovou tomografií, která nabízí velké množství dat. Na základě těchto dat má operátor možnost nejen 2D náhledu zavazadla, ale také 3D modelu vyhodnocovaného zavazadla," popisuje Lukáš Popek z Ústavu letecké dopravy.

Dalším benefitem CT rentgenů je podle něj detekční algoritmus, který umožní digitálně vyjmout počítač ze zavazadla či analyzovat složení tekutin. Právě díky tomu není třeba složitě vyndavat tekutiny a elektroniku ze zavazadel před bezpečnostní kontrolou.

Než ale budou tyto technologie plošně zavedeny, chvíli to ještě potrvá. Celá Británie plánuje zavést nové scannery do roku 2024 - tedy o dva roky později, než bylo původně v plánu. Podle agentury Bloomberg zpoždění nastalo kvůli pandemii covidu-19.

Rychlejších kontrol se brzy dočkají také Češi. Pořízení prvních CT rentgenů, konkrétně u kabinových zavazadel pro Terminál 2 na Letišti Václava Havla, je rovněž plánováno do roku 2024. "Předpokládaná investice na realizaci tohoto projektu je v řádu vyšších desítek milionů korun. V případě obměny dalších zařízení představuje tato investice další stovky milionů korun," uvádí mluvčí Letiště Václava Havla Klára Divíšková.

CT technologie však na pražském letišti hraje důležitou roli již od roku 2006 - umožňuje kontrolu odbavených zapsaných zavazadel.