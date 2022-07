Tento kód na letence nechcete. Označuje podezřelé, kontrola ale může být i náhodná

Nejsou to jen zpožděné lety a dlouhé fronty na bezpečnostní kontrolu, kvůli kterým se letos mohou cestující na letišti zaseknout na celé hodiny. Pokud navíc míří do nebo ze Spojených států, stačí, když se na jejich palubním lístku objeví tajemný znak "SSSS". V takovém případě je čeká dodatečná kontrola od amerického bezpečnostního úřadu. Může jít o tip, ale i jen namátkovou prohlídku.

"Pracovník amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě, který skenoval naše palubní lístky, nám řekl, ať si stoupneme stranou, zatímco se přes vysílačku spojil se svým nadřízeným," podělila se před nedávnem o svou zkušenost americká novinářka Ashlea Halpernová.

Během měsíčních cest se jí stalo celkem třikrát, že byl na jejím palubním lístku vytištěn čtyřmístný kód SSSS. Došlo k tomu během letů z Dalasu do Minneapolisu, z Minneapolisu do New Orleans a z New Orleans zpátky do Minneapolisu.

"Ta kontrola byla rozsáhlá. Vzali mně a mému přítelovi boty, kabát i elektroniku. Požádali nás, abychom prošli detektorem kovů a tělesným skenerem, a pak nás ještě přes oblečení prohmatali," popsala dále Halpernová.

Heslo SSSS je zkratka pro sekundární bezpečnostní prohlídku, v anglickém originále "Secondary Security Screening Selection". Bezpečnostní pracovníci na letišti takto "označené" cestující následně vystaví ještě další, podrobnější kontrole, než je ta klasická, kterou musí projít každý pasažér a při níž musí například ze svého příručního zavazadla vyndat veškeré tekutiny.

Bezpečnostní pracovníci si přitom mohou k detailnější kontrole vybrat člověka i namátkou. Dokazují to výpovědi řady překvapených cestujících na různých internetových diskusních fórech nebo v zahraničních médiích. Pro online deník Aktuálně.cz to potvrdil i mluvčí amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě Robert Langston. "Pasažéry vybíráme k dodatečnému screeningu z různých důvodů, mimo jiné může jít i o náhodný výběr," uvedl.

Úřad pro bezpečnost v dopravě zřídilo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti po teroristických útocích z 11. září 2001. Agenturu založilo s cílem monitorovat bezpečnost leteckého provozu. Právě po atentátu na budovy Světového obchodního centra v New Yorku se letectví z pohledu kontrol velmi zpřísnilo.

Vedle zákazu převážet v příručním zavazadle tekutiny, jejichž množství přesáhne 100 mililitrů, nebo povinnosti sundat si při bezpečnostní kontrole bundu či kabát nebo také pásek, je to třeba právě udělování kódu s označením SSSS. Jde ale výhradně o americký "vynález", s kterým se pasažéři mohou setkat jen tehdy, pokud letí do nebo ze Spojených států.

Dodatečné kontrole jsou často vystaveni lidé, kteří by podle americké vlády mohli představovat bezpečnostní riziko, popsal dále Langston. Konkrétnější kritéria výběru ovšem úřad tají. V případě, že by se na veřejnost dostaly detaily, bylo by pro potenciálně nebezpečné jedince snazší taková pravidla obejít.

Pokud dodatečná kontrola nedopadne dobře, pracovníci letiště nemusí pasažéra vpustit na palubu, mohou ho i zadržet.

Podle informací na zahraničních webech roste pravděpodobnost, že součástí palubního lístku bude i "obávaný" kód v případě, pokud daný pasažér opakovaně kupuje pouze jednosměrnou letenku, letenky si pořizuje na poslední chvíli nebo v poslední době velmi často létal. Roli může hrát i časté cestování napříč konkrétními letišti.

Langston neuvedl, kolika lidem v průměru úředníci daný kód uloží. Pouze doplnil, že pokud cestující nabude dojmu, že ho letiště podrobilo doplňující kontrole neoprávněně, může podat stížnost.

Dodatečné kontrole se pak lidé nemusí vyhnout ani v Evropě včetně Česka. Jak uvedla mluvčí pražského letiště Klára Divíšková, zdejší pracovníci tu provádí detailnější prohlídku cestujících amerických aerolinek Delta Airlines. V současné době jde o jedinou leteckou společnost, která zajišťuje přímý spoj mezi Prahou a New Yorkem.

"K rentgenu nicméně takového cestujícího pošle pracovník ICTS, který provádí jejich výběr," upřesnila Divíšková. ICTS je evropská bezpečnostní agentura, která má na starosti bezpečnost například právě na letištích.